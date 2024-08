Mit diesen Tipps kochst du die perfekten Frühstückseier

Fragst du dich auch manchmal, wie man Eier kochen sollte? Warum platzen manche auf und andere nicht? Wie beeinflusst ihre Größe die Kochzeit? Du hast Glück, denn all diese Fragen wollen wir heute beantworten.

Eier kochen wie ein Profi: So klappt‘s

Isst du auch gerne ein gekochtes Ei am Morgen? Für uns bei Leckerschmecker gehört das zu einem guten Frühstück einfach dazu. Aber nicht nur wir essen gern Eier, sie sind deutschlandweit ein beliebtes Frühstück. 2022 lag der Pro-Kopf-Verbrauch laut der Bundesanstalt für Langwirtschaft und Ernährung bei 230 Eiern im Jahr. Davon sind besonders gekochte Eier ein beliebtes Frühstücksgericht. Wie genau man diese Eier kochen sollte, liegt bei jedem selbst. Die einen mögen sie weich, andere steinhart. Wir haben uns angeschaut, was es braucht, um das perfekte Frühstücksei zuzubereiten. Doch zunächst werfen wir einen Blick auf den Star der Show: das Hühnerei.

Warum sind Eier verschiedenfarbig?

Stell dir vor, du bist auf dem Wochenmarkt und stehst am Stand, der die Eier verkauft. Vor dir liegen weiße und braune, aber auch grüne, rosafarbene und orange Eier. Hast du dich schon mal gefragt, warum Eier verschiedene Farben haben? Die Antwort ist einfach: Die Farbe ist abhängig von der Hühnerrasse. Hühner haben sogenannte Ohrscheiben, die Auskunft über die Farbe der Eier geben können. Ist sie weiß, legen Hühner weiße Eier. Ist sie rosa, sind die Eier braun. Andere Farben werden von sehr alten Hühnerrassen gelegt.

Welche Eiergrößen gibt es?

Neben den Farben unterscheiden sich Hühnereier auch in ihrer Größe. Es gibt im Handel vier gängige Größen: S, M, L und XL. Vielleicht hast du bei Rezepten schon mal gesehen, dass nach einer spezifischen Größe verlangt wird. Wir haben dir die Unterschiede in einer Tabelle zusammengefasst:

Eigröße Gewicht Geschmack Besonderheit S < 53 g Sehr aromatisch Stammt von Junghennen M 53-63 g Aromatisch Hervorragend geeignet als Frühstückseier L 63-73 g Mild Universal-Ei XL > 73 g Sehr mild Sehr dünne Schale, daher nicht zum Kochen geeignet

Im Supermarkt findest du meist Eier der Größe M und L. XL ist manchmal ebenfalls dabei. Eier der Größe S sind eher slten zu finden, da sie von Junghennen gelegt werden. Willst du Eier kochen, eignen sich die Größen M und L am besten.

Neben Farbe und Größe kann man unterschiedliche Eier auch anhand ihres Codes auseinanderhalten. Aber was bedeutet der Code auf dem Ei? In unserem Leckerwissen findest du die Antwort.

Eier kochen – worauf muss man achten?

Nun weißt du also, auf welche Arten und Weisen sich Eier unterscheiden können. Kommen wir also zum Kochvorgang. Willst du Eier kochen, solltest du zunächst kontrollieren, dass sie frisch sind. Das geht mit einem Glas Wasser und einem einfachen Trick.

Muss man die Eier anpiksen?

Das Wasser kocht, du gibst die Eier hinein. Doch einige platzen auf. Wie kann man das verhindern? Anpiksen bringt nur bedingt etwas, denn manche Eier platzen einfach. Du kannst dieses Risiko minimieren, indem du die Eier einige Zeit vor dem Kochen aus dem Kühlschrank nimmst. Dann ist der Temperaturunterschied nicht so groß, wenn das Ei ins kochende Wasser gegeben wird.

Wie lange müssen Eier kochen?

Die Kochzeit der Eier hängt ganz von ihrer Größe ab. Kleinere Eier brauchen – wenig überraschend – eine kürzere Kochzeit als größere. Zudem kommt es darauf an, wie hart dein Frühstücksei sein soll, also wie weit das Eigelb gegart sein sollte. Wichtig ist dabei, dass du Eier immer in bereits kochendes Wasser gibst und sie nicht zusammen mit dem Wasser aufheizt. Sonst kannst du die Kochzeit nicht kontrollieren. In dieser Tabelle findest du eine Übersicht über Kochzeiten und Garstufen.

Eigröße Weich Wachsweich Hart S 4 min 6 min 8 min M 5 min 7 min 9 min L 6 min 8 min 11 min

Muss man Eier abschrecken?

Das Eier kochen hat funktioniert und du hast sie nach ihrer Garzeit aus dem Wasser genommen. Musst du sie nun abschrecken? Ja, aber nicht aus dem Grund, den du vielleicht im Kopf hast. Leichter schälen lassen sich die Eier nämlich nicht, nur weil sie abgeschreckt sind. Die Schälfähigkeit eines Eis hängt tatsächlich von der Frische des Eis ab. Je älter ein Ei ist, desto besser lässt es sich schälen.

Abschrecken bringt an sich nur etwas, um den Garprozess des Eis zu unterbrechen. Das ist ogisch – wenn du Lust auf ein weiches Ei hast, aber am Frühstückstisch noch etwas warten musst, willst du nicht, dass es hart ist, wenn du es endlich essen kannst. Nun weißt du alles, was du über das Eier kochen wissen musst. Jetzt heißt es nur noch: Guten Appetit!