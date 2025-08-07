Eier pochieren: So einfach geht’s

Gibt es etwas Schöneres, als mit einer Gabel in ein weiches Ei zu stechen und zu sehen, wie das noch flüssige Eigelb über ein Gericht läuft? Nicht viel, finde ich. Aber Eier auf den Punkt zu kochen ist immer so eine Sache. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass das Eigelb schön weich bleibt, bereitet deshalb pochierte Eier zu. Das ist jedoch nicht ganz einfach, außer du wendest den Trick unseres Kochs Oli an. Er weiß, wie pochierte Eier auch ohne Profi-Kochkünste gelingen.

Mit diesem Trick werden pochierte Eier zum Kinderspiel

Ob für den Frühstücks-Klassiker Egg Benedict oder einen angesagten Avocado-Toast, für diese und viele andere Gerichte braucht man pochierte Eier. Doch die Zubereitung schreckt viele ab.

Ich habe selbst lange gebraucht, bis ich mich an mein erstes pochiertes Ei getraut habe. Das Ergebnis sah eher wie ein Tiefsee-Ungeheuer aus und hatte mit den pochierten Eiern, wie sie uns Fernsehköche oft präsentieren, nur noch die Farbe gemein.

Es geht aber auch einfach, wenn man den richtigen Trick kennt und den verrät uns Leckerschmecker-Koch Oli. Alles, was du für ein perfektes pochiertes Ei brauchst, sind kleine Silikonförmchen, in die du das Ei aufschlägst und dann in einem Wasserbad stocken lässt.

Damit sich das Ei anschließend gut und unfallfrei aus der Form lösen lässt, streichst du sie mit etwas Öl ein. Mach Schluss mit dem lästigen Essiggeruch in deiner Küche und dem umständlichen Hantieren mit unterschiedlichen Kochuntensilien.

Eier sind Bestandteil vieler Gerichte und so aus der Küche einfach nicht wegzudenken. Wusstest du, dass du pochierte Eier in einer Heißluftfritteuse zubereiten kannst? Probier es unbedingt einmal aus. Und dann lass dir unter anderem pochierte Eier im Donut-Teig, pochierte Eier mit Spinat und Bohnen zum Frühstück oder pochierte Eier in Knusperpanade schmecken.

Eier pochieren Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 7 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 7 Silikonförmchen Zutaten 1x 2x 3x 7 Eier raumtemperiert

1 – 2 EL Pflanzenöl Zubereitung Streiche die Silikonförmchen von Innen leicht mit dem Öl ein.

Schlage die Eier einzeln auf und fülle je eins in ein Förmchen.

Stelle die Förmchen vorsichtig nebeneinander in eine Pfanne oder einen großen Topf und gieße soviel Wasser dazu, dazu, dass die Förmchen bis zum Rand bedeckt sind.

Gare die Eier in leicht köchelndem Wasser solange, bis das Eiweiß gestockt ist, hole die Förmchen dann vorsichtig heraus und genieße die pochierten Eier zum Beispiel auf einem Toast.

