Eier-Soufflé: So gelingt dir ein tolles Frühstücks-Highlight

Eier dürfen für dich bei keinem Frühstück fehlen, erst recht nicht am Wochenende? Dann haben wir eine ganz besondere Eierspeise für dich, mit der du stilvoll und lecker in den Tag starten kannst. Unser Koch Oli zeigt dir, wie man ein köstliches Eier-Soufflé ganz einfach selber machen kann. Schnapp dir eine kleine Auflaufform, ein großes Ei, etwas Parmesan und los geht’s.

So machst du Eier-Soufflé

Ein Eier-Soufflé ist eine luftige, aufgeschlagene Eierspeise, die im Ofen gebacken wird. Durch geschlagenes Eiweiß entsteht ein feiner, luftiger Teig. Durch das Schlagen verändern die Proteine im Ei ihre Konsistenz. Die darin enthaltenen Luftbläschen dehnen sich während des Backens aus, der Teig wächst über den Förmchenrand hinaus und vergrößert sich ordentlich.

Besonders raffiniert wird das Eier-Soufflé, wenn du es mit Parmesan zubereitest. Der aromatische Käse verleiht dem Gericht eine herzhafte Note, die perfekt zum zarten Geschmack der Eier passt. Wenn du keinen Parmesan magst, eignet sich auch ein würziger Gruyère oder ein Bergkäse.

Für das Eier-Soufflé trennst du zunächst ein großes Ei und schlägst das Eiweiß zu einem festen Schnee. Dann verteilst du die Hälfte des Eiweißes in eine kleine, gut gebutterte Auflaufform und drückst mittig eine kleine Mulde in das Eiweiß. Im Anschluss füllst du den Käse und das Eigelb. Das restliche Eiweiß dient als Deckel.

Nach den Vorbereitungen wandert das Förmchen für 12-15 Minuten in den Ofen, bis es goldbraun und schön aufgegangen ist. Wichtig: Den Ofen während des Backens nicht öffnen, sonst fällt das Soufflé zusammen, da sich die Luftbläschen im Eiweiß durch Abkühlung wieder zusammen ziehen!

Das Eier-Soufflé eignet sich hervorragend als Frühstück, da es leicht, proteinreich und unglaublich lecker ist. Es passt gut zu einer Scheibe Sauerteigbrot oder einem frischen Salat mit Vinaigrette. Auch Avocado oder Tomaten machen sich gut als Beilage. Wenn du es etwas süßer magst, kannst du zum Parmesan-Soufflé sogar ein paar Tropfen Honig servieren – ein toller Kontrast!

Eier-Soufflé ist das perfekte Frühstück, weil es schlicht, aber besonders ist. Es macht satt und liefert viel Energie für den Tag, ohne schwer im Magen zu liegen. Außerdem kannst du beim Zubereiten kreativ werden und weitere Zutaten wie Kräuter oder Gewürze hinzufügen.

Eier-Soufflé keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 im praktischen 6er-Set) 1 kleine Auflaufform, Zutaten 1x 2x 3x etwas Butter für die Form

1 Ei Größe L oder XL

20 g Parmesan fein gerieben Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne das Ei und stelle das Eigelb beiseite.

Schlage das Eiweiß mit einem Handrührgerät fest auf.

Verteile die Hälfte davon in eine kleine Auflaufform. Drücke mittig in der Form eine kleine Mulde in das Eiweiß. Fülle Parmesan und das Eigelb vorsichtig in die Mulde.

Decke die Mulde mit dem restlichen Eiweiß ab und streiche es ringsum glatt.

Backe das Eier-Soufflé für 12-15 Minuten und serviere es im Anschluss sofort.

