Backe Eierlikör-Cookies zu Weihnachten

Eierlikör ist in der Küche ein wahrer Allrounder. Mit dem gelben Likör lässt sich schließlich so einiges anstellen. So verfeinert er nicht nur Getränke und Desserts, sondern macht auch als Zutat beim Backen eine tolle Figur. Ideal, um daraus diese köstlichen Eierlikör-Cookies zu backen. Schnapp dir deine Küchenschürze sowie die passenden Zutaten und bereite mit uns gemeinsam die Kekse zu.

Eierlikör-Cookies: Ein Muss auf dem Plätzchenteller

Außen knusprig, innen weich und dazu ein dezentes Aroma von süßem Eierlikör. Wenn das mal nicht nach den perfekten Weihnachtsplätzchen klingt? Und von denen können wir jetzt in der Adventszeit einfach nicht genug bekommen. Die Kekse sind in unter einer halben Stunde fertig gebacken und so lecker, dass sie wahrscheinlich nicht lange auf dem Plätzchenteller liegen werden, weil sie vorher einfach schon vernascht wurden. Backe also gleich ein paar mehr.

Für die Eierlikör-Cookies bereitest du einen Teig aus schaumig aufgeschlagener Butter mit Zucker zu. Dazu gibst du ein Ei und den Eierlikör. Nun mischst du Mehl mit Natron, Backpulver und Salz miteinander und rührst die trockenen Zutaten nach und nach unter die Butter-Ei-Mischung zu einem glatten Teig. Zum Schluss kommen die Schokoladenstückchen dazu.

Aus dem Teig brauchst du jetzt nur noch Kugeln formen, sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen und leicht andrücken, bevor es für die Kekse für rund zwölf Minuten zum Backen in den Ofen geht. Auch wenn die Verlockung groß ist und man die Eierlikör-Cookies unbedingt probieren möchte: Warte noch ein bisschen und lasse sie erst vollständig abkühlen. Die Kekse sind noch sehr weich, wenn sie aus dem Ofen kommen.

Unsere Eierlikör-Plätzchen sind ein toller Begleiter zum Tee oder Kaffee am Nachmittag, wenn sich der süße Hunger meldet. Suchst du noch nach einem schnellen Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten? Dann backe doch einfach die Eierlikör-Cookies und verschenke sie.

Für den weihnachtlichen Plätzchenteller reicht eine Sorte natürlich nicht aus. Ist der Ofen einmal vorgeheizt, backe doch gleich auch noch eine Ladung Walnuss-Marzipan-Plätzchen, ein paar Schokoladenkipferl oder diese Mailänderli.