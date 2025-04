Eierlikör-Cupcakes: beschwipstes Backwerk zu Ostern

Cupcakes sind Klassiker, die sich immer wieder mit neuen Geschmacksrichtungen versehen lassen. Unsere neueste Entdeckung, passend zum nahenden Osterfest, sind Eierlikör-Cupcakes. Die sind schnell gemacht, angenehm saftig und überzeugen durch ihren dezenten Likörgeschmack, der sich besonders gut mit einem fluffigen Topping kombinieren lässt. Greif schnell zu, bevor andere Familienmitglieder schneller waren!

Rezept für Eierlikör-Cupcakes

Cupcakes galten eine Zeitlang als kurzlebiger Foodtrend. Doch wider Erwarten aller, die damals über die so schnell aufploppenden Cafés und Cupcake-Bäckereien gelacht haben, ist das Gebäck geblieben und hat sich einen festen Platz auf zahlreichen Kuchentafeln gesichert. Und das zu Recht! Denn Cupcakes lassen sich je nach Jahreszeit, Lust und Laune immer wieder neu anpassen und entwickeln. Heute backen wir zum Beispiel Eierlikör-Cupcakes, die einfach gemacht und doch riesig im Geschmack sind.

Eierlikör gehört für viele in die „mag meine Oma gern“-Kategorie, dabei hat es der cremige Schnaps in sich. Kuchen macht er saftig, Waffelteigen verleiht er eine hübsch gelbe Farbe und er harmoniert mit allerlei süßen Aromen, von Vanille bis Zitrone. In unseren Eierlikör-Cupcakes kombinieren wir ihn mit Zitronenschale und weißer Schokolade. So werden sie saftig, erfrischend und überraschen doch mit süßen Schokostückchen.

Für den Teig brauchst du nur wenige Zutaten: Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver und natürlich Eierlikör. Für den frischen Kontrast zum cremigen Likör sorgt die Schale einer Bio-Zitrone. Nach etwa 20 Minuten im Ofen sind die Cupcakes goldgelb gebacken und sollten erst einmal komplett auskühlen. Während sie dies tun, rührst du fix das Topping an. Dieses besteht aus Puderzucker, Vanille, Frischkäse, Mascarpone – und natürlich ebenfalls ein wenig Eierlikör. Kühle die Creme, damit sie sich besonders gut aufspritzen lässt.

Servierst du die Eierlikör-Cupcakes bei einem Fest, wo auch Kinder anwesend sind, solltest du auf den Likör verzichten, denn der Alkohol verdampft nicht komplett. Oder du greifst auf eine alkoholfreie Variante zurück – Eierlikör gibt es inzwischen auch als alkoholfreies Produkt. Oder du ersetzt ihn durch Vanillepudding mit etwas zusätzlichem Eigelb und Butter für den typischen Schmelz. So können alle die leckeren Eierlikör-Cupcakes genießen!

Noch mehr Rezepte mit Eierlikör gefällig? Probiere doch auch mal Ameisenkuchen oder einen fluffigen Eierlikör-Gugelhupf. Lecker und besonders edel ist diese Eierlikör-Tiramisu-Torte.

Eierlikör-Cupcakes Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien 1 Muffinblech für 12 Muffins Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 120 g Butter weich

100 g Zucker

2 Eier

180 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Bio-Zitrone Abrieb

100 ml Eierlikör gibt es online, z.B. hier 🛒

50 g weiße Schokolade Für das Topping: 100 g Frischkäse

100 g Mascarpone

50 g Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

2-3 EL Eierlikör Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Muffinblech mit Papierförmchen aus.

Schlage die weiche Butter mit dem Zucker cremig. Gib die Eier nacheinander dazu und rühre sie gut unter.

Füge Mehl, Backpulver, Zitronenabrieb und Eierlikör hinzu. Hacke die weiße Schokolade und rühre sie unter. Vermische alles zu einem glatten Teig.

Verteile den Teig auf die Förmchen und backe die Cupcakes ca. 20 Minuten, bis sie goldgelb sind. Mach die Stäbchenprobe, um zu testen, ob sie auch wirklich durch sind.

Lass die Cupcakes vollständig auskühlen.

Für das Topping verrühre Frischkäse, Mascarpone, Puderzucker, Vanilleextrakt und Eierlikör zu einer glatten Creme. Stelle sie kalt, damit sie fester wird. Das dauert etwa 1 Stunde.

Fülle das Topping in einen Spritzbeutel und verziere die abgekühlten Cupcakes damit. Notizen Verziere die Cupcakes mit einigen gehackten Nüssen, wenn du magst.

