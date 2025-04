Backe einen Gugelhupf mit Eierlikör und Mohn zu Ostern

Gugelhupf erinnert mich immer an meine Großeltern. Irgendwie strahlt diese Kuchenform für mich etwas Traditionelles aus, ich verbinde sie mehr mit der Vergangenheit als mit der Gegenwart. Dabei hat ein guter Gugelhupf auch heute durchaus seine Berechtigung. Deshalb zeige ich dir ein Rezept, das du am besten gleich ausprobieren solltest – vielleicht ja anlässlich des nahenden Osterfestes? Deine Liebsten freuen sich bestimmt, wenn du diesen Eierlikör-Gugelhupf mit Mohn auf die Kuchentafel stellst.

Rezept für Eierlikör-Gugelhupf mit Mohn: fluffiger Kuchengenuss

Warum verbinden wir Ostern eigentlich so sehr mit Eierlikör? Es mag daran liegen, dass das Ei im Christentum ein Symbol für Fruchtbarkeit, die Auferstehung Jesu Christi und das ewige Leben ist. So suchen wir also nicht nur Eier, die der Osterhase für uns versteckt, sondern gönnen uns auch ein Schlückchen des cremigen Likörs. Oder verbacken ihn in einem süßen Eierlikör-Gugelhupf mit Mohn, dessen Zubereitung wirklich kinderleicht ist.

Zunächst vermischst du die meisten der trockenen Zutaten miteinander: Mehl, Stärke, Vanillepuddingpulver, Backpulver und eine Prise Salz. Separat davon verrührst du weiche Butter mit Zucker und Vanillezucker und gibst nach und nach insgesamt vier Eier dazu. Nun vermengst du diesen Mix mit der Mehlmischung und anschließend mit dem Eierlikör, sodass ein geschmeidiger Teig entsteht.

Nun kannst du den Mohn unterheben. Alternativ kannst du zunächst nur die Hälfte vom Teig in einer gefetteten und mit Mehl bedeckten Gugelhupfform verteilt werden. Die andere Hälfte mischst du mit backfertigem Mohn und gibst sie danach ebenfalls in die Form. Durchziehe beide Teige anschließend mit einer Gabel, das erzeugt einen schönen Marmoreffekt. Und schon geht’s ab in den Ofen.

Ist der Kuchen nach dem Backen abgekühlt, wird er noch mit einem Zuckerguss, ebenfalls mit Eierlikör, verziert. Und dann darf probiert werden. Mmh, schmeckt wunderbar, oder?

Eierlikör-Gugelhupf mit Mohn Franziska 3.85 ( 57 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Ruhezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (24 cm, online z.B. hier 🛒 1 Gugelhupfform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 370 g Mehl und mehr für die Form

60 g Speisestärke

1 Vanillepuddingpulver

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

250 g Butter weich, und mehr für die Form

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier M

80 ml Eierlikör

250 g Mohnfix Für den Guss: 100 g Puderzucker

2 EL Eierlikör Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Siebe das Mehl, die Stärke, das Puddingpulver, Backpulver und Salz in eine Schüssel und mische alles.

Verrühre die Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Rühre nacheinander die Eier ein.

Rühre die Mehlmischung nach und nach ein.

Gieße den Eierlikör zu den Zutaten und vermenge alles zu einem glatten Teig.

Hebe den Mohn unter.

Fette eine Gugelhupfform ein, stäube sie mit Mehl aus und verteile den Teig darin.

Backe den Kuchen für 40-45 Minuten. Stäbchenprobe nicht vergessen! Lass ihn anschließend abkühlen und stürze ihn auf einen Kuchenteller.

Verrühre für den Guss den Puderzucker mit dem Eierlikör und gieße den Guss über den Kuchen. Notizen Für einen Marmoreffekt kannst du die Hälfte vom Teig mit dem Mohn mischen, beide Teige nacheinander in der Kuchenform verteilen und mit einer Gabel durchziehen.

