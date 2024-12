Eierlikör-Macchiato: Kaffeespezialität mit Schuss

Genauso wie es Wohlfühlgerichte gibt, gibt es für uns auch Wohlfühlgetränke. Dazu zählt eindeutig dieser Eierlikör-Macchiato. Die samtige Milchhaube, der kräftige Espresso und der süß-cremige Eierlikör machen diese Kaffee-Spezialität einfach perfekt.

Rezept für Eierlikör-Macchiato

Vor allem im Winter hat Kaffee mit Schuss Hochkonjunktur. Kein Wunder, denn er wärmt wunderbar von innen. Kaffee mit Likör zu verfeinern ist aber keine neue Erfindung. Auf den Kanaren zum Beispiel trinkt man einen Barraquito, einen Kaffee mit Licor 43 und Kondensmilch, während in Österreich die Tasse Kaffee mit Milch und einem Schuss Marillenlikör zum Biedermeier wird. In Italien gönnt man sich einen Kaffee Corretto, ein Espresso mit Zucker und Grappa und in Irland ist ganz klar der Irish Coffee beliebt. Hierfür mischt man Kaffee mit braunem Zucker, Sahne und Whisky.

Aber kommen wir zurück zum Eierlikör-Macchiato. Was diese Spezialität so besonders macht, ist seine Optik. Der Kaffee wird nämlich geschichtet und in einem Glas serviert. Ganz unten befindet sich der Eierlikör. Darüber kommt eine Schicht Espresso, der sich langsam mit Milch vermischt, gefolgt von einem cremigen Milchschaum. Du möchtest den Kaffee unbedingt probieren? Keine Sorge, dafür musst nicht in ein teures Café gehen. Du kannst den Eierlikör-Macchiato auch zu Hause zubereiten. Das geht ganz einfach.

Fülle zuerst zwei Esslöffel Eierlikör in ein hitzebeständiges Glas. Du kannst auch gern etwas mehr nehmen, wenn du dein Getränk stärker magst, aber zwei Löffel sollten es mindestens sein. Koche dann den Espresso und erhitze Milch in einem Topf. Die darf nicht aufkochen, sondern lediglich sieden. Ist sie warm, dann schäumst du sie mit einem Milchaufschäumer 🛒 zu einer luftigen Masse. Fülle nun die aufgeschäumte Milch in das Glas und gieße den Espresso langsam über die Rückseite eines Löffels dazu. So entsteht die charakteristische Schichtung des Kaffees. Streue etwas Kakaopulver auf die Milchschaumhaube und schon kannst du deinen Eierlikör-Macchiato aus dem heimischen Kaffeehaus namens Küche genießen.

Übrigens, wie gut Kaffee und Likör zusammenpassen, beweisen auch dieser Espresso-Martini oder der Tiramisu-Espresso-Martini.

Eierlikör-Macchiato Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Espressi

200 ml Milch

4 EL Eierlikör

Kakaopulver für die Garnitur Zubereitung Brühe den Espresso auf und stelle ihn beiseite.

Erwärme die Milch in einem kleinen Topf oder mit einem Milchaufschäumer, bis sie heiß ist. Sie darf dabei nicht kochen. Schäume die Milch auf, bis sie eine lockere und cremige Konsistenz bekommt.

Verteile den Eierlikör gleichmäßig in zwei hitzebeständige Gläser.

Gieße die aufgeschäumte Milch vorsichtig in die Gläser, sodass der Eierlikör dabei die untere Schicht bildet und die Milch darüber ist.

Gieße nun vorsichtig über den Rücken eines Löffels den Espresso dazu, der dann eine Schicht zwischen Eierlikör und Milchschaum bildet.

Streue noch etwas Kakaopulver auf den Milchschaum und genieße den Eierlikör-Macchiato sofort.

