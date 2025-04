Beginne dein Osterfrühstück mit leckeren Eierlikör-Pancakes

Ostern ist nicht nur die Zeit bunt bemalter Eier, sondern auch der Startschuss, um wieder leckeren Eierlikör zu servieren. Wir trinken den cremigen Likör aber nicht nur, sondern verwenden ihn auch gern mal zum Backen. Und fürs Osterfest machen wir sogar eine Ausnahme und gönnen uns das Lieblingsgetränk bereits zum Frühstück: in Form fluffiger Eierlikör-Pancakes!

Rezept für Eierlikör-Pancakes: Frühstück für Genießer

Keine Sorge, es ist ja nicht so, dass man nach dem Genuss der Eierlikör-Pancakes gleich einen dicken Schädel bekommt. Über einen Kater muss man sich bei diesem Rezept zum Glück keine Gedanken machen. Der Eierlikör wird beim Backen der für die USA typischen Pfannkuchen weitestgehend verkocht, aber sein himmlischer Geschmack bleibt erhalten.

Trotzdem: Die Kleinen am Tisch sollten hier lieber nicht zugreifen und stattdessen eine Portion kindertaugliche Pancakes futtern. Aber die Erwachsenen am Tisch dürfen beherzt zulangen.

Die Zubereitung der Eierlikör-Pancakes ist kinderleicht und gelingt auch, wenn das Energielevel am Morgen noch nicht ganz hochgefahren wurde. Es gilt lediglich, alle Zutaten zu verrühren – zuerst die trockenen und die feuchten getrennt voneinander, dann alle zusammen – und den so entstandenen Teig in einer Pfanne zu kleinen, fluffigen Pfannkuchen auszubacken.

Wer mag, kann die Eierlikör-Pancakes noch mit Gewürzen wie geriebener Muskatnuss oder gemahlenen Nelken verfeinern. Auch etwas Vanilleextrakt schmeckt toll darin. Und wie werden sie serviert? Na ganz nach Lust und Laune mit Schlagsahne, Ahornsirup, frischem Obst, gehackten Nüssen, einem Klecks Marmelade, … die Möglichkeiten sind beinahe unendlich, und vor allem richtig köstlich!

Eierlikör-Pancakes Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 190 g Mehl

1 EL Zucker

1 TL Backpulver

1 TL Natron

1/2 TL Salz

1/2 TL Zimt

60 g Butter geschmolzen, und etwas mehr zum Braten

2 Eier

180 ml Eierlikör Zubereitung Mische das Mehl mit dem Zucker, Backpulver, Natron, Salz und Zimt.

Zerlasse die Butter und verrühre sie mit den Eiern und dem Eierlikör.

Gib die trockenen Zutaten langsam dazu und verrühre 🛒 alles zu einem glatten Teig.

Erhitze Butter in einer Pfanne und brate aus dem Teig portionsweise Pancakes, die von beiden Seiten leicht gebräunt sind.

