Süße Eierlikör-Plätzchen: Diese Kekse sind ein Muss fürs Fest

Es gibt zwei Ereignisse im Jahr, zu denen Eierlikör einfach dazu gehört: Ostern und Weihnachten. In meiner Familie wird er seit vielen Jahren selbst gemacht und wir experimentieren gerne auch mal herum. So gab es bei uns schon ein ums andere Mal eine vegane Variante oder der Klassiker wurde mit verschiedenen Gewürzen verfeinert. Der neueste Clou: Eierlikör-Plätzchen, die man sowohl mit selbst gemachtem als auch mit gekauften Likör backen kann.

Rezept für Eierlikör-Plätzchen: perfekt für Weihnachten

Wer denkt, Eierlikör wäre nur etwas für die ältere Generation, der irrt gewaltig. Das Getränk erlebt ein Revival, wird auf Weihnachtsmärkten verkauft und lockt auch junge Menschen an. Verfeinert mit einem Spritzer Orangensaft oder einem Klecks Sahne, kalt aus dem Schokobecher oder heiß aus der Tasse: Das Getränk verbreitet Weihnachtsstimmung pur. Dass man damit außerdem backen kann, haben wir bei Leckerschmecker dir schon mit allerlei Rezepten bewiesen. Wir starten in der Backstube noch einmal ordentlich durch und kurbeln die Produktion so kurz vorm Fest an. Gerade haben wir ein Blech Eierlikör-Plätzchen in den Ofen geschoben.

Die sind noch ein bisschen soft, wenn sie aus dem Ofen kommen, und genauso müssen sie auch sein. Der Teig ist simpel und die Kekse doch überragend köstlich. Backe sie mit selbst gemachtem Eierlikör oder nutze gekauften aus dem Supermarkt, das Ergebnis wird dich in beiden Fällen überzeugen.

Tipp: Entscheidest du dich für die selbst gemachte Variante, dann findest du bei Leckerschmecker ein köstliches Rezept für Eierlikör. Geht schnell und ist außerdem ein schönes Weihnachtsgeschenk, über das sich deine Lieben freuen werden.

Das Anrühren des Teigs für die Eierlikör-Plätzchen geht schnell: Zuerst mischst du alle trockenen Zutaten miteinander, dann verrührst du die feuchten Zutaten und im dritten Schritt wird alles in einer Schüssel zu einem glatten Teig vermengt. Wundere dich nicht, der Teig klebt noch ein wenig, aber du kannst trotzdem Kugeln daraus formen. Die dürfen dann – mit ausreichend Abstand – auf einem Blech Platz nehmen und anschließend etwa elf Minuten in den Ofen. Lass sie danach unbedingt gut auskühlen, da die Plätzchen sonst zerbrechen.

Wenn die Kaffeetafel hübsch dekoriert ist, schmeckt das Gebäck gleich doppelt so gut! Wir zeigen dir, wie du mit weihnachtlich gefalteten Servietten für Hingucker sorgst.

Möchtest du vor Weihnachten noch ein paar weitere Keksrezepte ausprobieren, empfehlen wir dir amerikanische Ingwerplätzchen oder niedliche Rentier-Cookies. Diese Mandelhörnchen mit Marzipan sind kleine Leckerbissen, die dir die Tage bis zum Fest versüßen.