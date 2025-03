Der beste Eierlikörkuchen? Du hast ihn gerade gefunden

Blechkuchen sind die besten Kuchen! Warum? Weil sie schnell gemacht sind, viele glücklich machen und einfach unfassbar lecker sein können – so wie dieser Eierlikörkuchen. Durch den Eierlikör wird er wunderbar saftig, Mandeln sorgen für eine leichte Nuss-Note und das cremige Pudding-Topping setzt dem Ganzen die Krone auf. Ein paar Schokostückchen obendrauf und schon hast du den perfekten Kuchen für jede Gelegenheit.

Einfaches Rezept für saftigen Eierlikörkuchen vom Blech

Eierlikör: Das ist nicht nur ein Getränk, sondern pure Nostalgie in flüssiger Form. Ursprünglich stammt diese samtige Spezialität aus Südamerika, wo ein cremiges Getränk aus Avocados namens „Abacate“ schon vor Jahrhunderten genossen wurde. Als niederländische Seefahrer das Rezept auf ihren Reisen entdeckten, waren sie begeistert. Sie ergänzten es kurzerhand mit Rum und Zucker und brachten es mit zurück nach Europa. Avocados gab es dort jedoch leider nicht, Ersatz musste her! Die Geburtsstunde des Eierlikörs schlägt, als der antwerpische Destillateur Eugen Verpoorten 1876 beschließt, die Avocado einfach durch Eigelb zu ersetzen.

Gekaufter Eierlikör ist recht und gut. Selbst gemacht, schmeckt’s dann aber meistens doch besser. Wie du selbst Eierlikör herstellen kannst, zeigen wir dir in diesem Rezept.

Heute ist Eierlikör vor allem in Deutschland, Österreich und den Niederlanden ein Klassiker, der gerne zu festlichen Anlässen serviert wird. Ob an Ostern als cremiger Likör zum Dessert, an Weihnachten als wärmende Zutat im Kakao oder einfach pur im Schokobecher – Eierlikör ist immer ein Genuss. Sein Geschmack? Eine verführerische Mischung aus süßer Vanille, zartem Eigelb und einem Hauch von Rum oder Weinbrand, je nach Rezept. Und genau diese Aromen machen ihn auch in der Backstube so beliebt!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Unser Eierlikörkuchen vom Blech ist schon in seiner klassischen Form ein Traum, aber du kannst ihn ganz nach deinem Geschmack abwandeln! Für extra Schokoladengenuss sorgen zum Beispiel Schokotropfen im Teig. Eierlikör und Früchte sind außerdem eine himmlische Kombination. Vielleicht hebst du ein paar Mandarinen oder Kirschen unter den Teig. Und wenn du dir extra Cremigkeit wünschst, kannst du etwas geschlagene Sahne unter den Pudding rühren, bevor du ihn auf dem Kuchen verteilst.

Mehr Eierlikör? Kommt sofort! Dieses Eierlikör-Tiramisu ist das perfekte Dessert nach dem Osteressen. Eine klassische Eierlikörtorte kommt nie aus der Mode und schmeckt immer ausgezeichnet! Und wenn du dir einen kleinen Moment für dich und etwas Besonderes gönnen möchtest, dann leg die Beine hoch, während du diesen Eierlikör-Macchiato genießt. Wenn du auf der Suche nach noch mehr Rezepten bist, frag einfach mal unseren Koch-Bot nach Ideen.

Eierlikörkuchen vom Blech Olivia 4.12 ( 109 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 55 Minuten Min. Portionen 24 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 6 Eier

250 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

350 ml Öl

350 ml Eierlikör

180 g Mehl

200 g gemahlene Mandeln

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz Für das Topping: 800 ml Milch

50 g Zucker

200 ml Eierlikör

2 Pck. Vanille-Puddingpulver

100 g Zartbitterschokolade optional Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schlage die Eier mit Zucker und Vanillezucker schaumig. Füge nach und nach Öl und Eierlikör dazu. Mische in einer Schüssel Mehl, gemahlene Mandeln, Backpulver und Salz. Vermenge die trockenen Zutaten mit den flüssigen zu einem Teig.

Verteile den Teig auf dem vorbereiteten Backblech. Backe den Eierlikörkuchen für ca. 30 Minuten. Lass ihn vollständig auskühlen.

Erhitze in einem Topf ca. 2/3 der Milch mit Zucker und Eierlikör. Das Puddingpulver rührst du mit der restlichen Milch glatt. Nimm den Topf vom Herd, sobald die Milch kocht und rühre die Puddingpulver-Milch-Mischung ein. Lass alles nochmal aufkochen, bis der Pudding eindickt. Verteile den noch warmen Eierlikörpudding auf dem Eierlikörkuchen.

Hacke, während das Ganze abkühlt, Schokolade klein. Bestreue den Kuchen damit.

Lass den Kuchen vollständig abkühlen und den Pudding fest werden, bevor du alles in Stücke schneidest und genießt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.