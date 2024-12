Leckerer Kuchengenuss: Wir backen eine Eierlikörtorte

Eierlikör schmeckt wunderbar cremig und süß. Da liegt es nahe, eine leckere Torte daraus zu zaubern. Die cremige Torte ist ideal als Dessert, aber passt auch zu anderen Festlichkeiten. Kinder sollten wegen des Alkoholgehalts aber besser nicht von ihm naschen. Wir lieben das Rezept für die cremige Eierlikörtorte und möchten es deshalb heute mit dir teilen.

Eierlikörtorte: jeder Bissen ein Genuss

Eierlikör besteht aus Alkohol, Eigelb und Zucker. Interessanterweise ist der Vorläufer des Eierlikörs ein Getränk der Ureinwohner im Amazonas, die Avocados statt Eier verwendeten. Der Gründer der niederländischen Marke Verpoorten wollte das Getränk mit der Ei-Version auf dem europäischen Markt etablieren und war damit ausgesprochen erfolgreich. Zu Recht! Denn der Likör schmeckt einfach verboten lecker.

Für die Eierlikörtorte benötigst du einen dunklen Biskuitboden mit Nüssen und eine leckere Sahnecreme mit Eierlikör. Die Zubereitung ist nicht kompliziert und eignet sich sowohl für erfahrene Bäcker als auch für Anfänger. Mit etwas Geduld und Liebe zum Detail gelingt dir ruckzuck ein süßes Meisterwerk.

Den Eierlikör kannst du entweder kaufen oder auch ganz leicht selber machen. Bleibt noch was von dem Likör übrig, kannst du ihn auch gleich an deine Gäste verschenken. So bleibt die Eierlikörtorte nicht nur durch ihren spektakulären Geschmack in Erinnerung. Also, binde dir deine Kochschürze um und lege los!

Ebenso lecker ist der saftige Eierlikörkuchen. Für ambitioniertere Hobbybäcker haben wir ein Rezept für einen Eierlikör-Apfelkuchen zu bieten. Der schmeckt nicht nur fantastisch, sondern sieht auch spektakulär aus.