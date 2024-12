Weihnachtsmarkt-Lieblingsgetränk Eierpunsch: So bereitest du ihn zu Hause zu

Bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt stellt sich früher oder später die Frage nach einem Heißgetränk zum Aufwärmen. Nur, welches soll es sein? Die Auswahl ist schließlich riesig. Wie wäre es statt eines klassischen Glühweins mal mit einem cremig-süßen Eierpunsch? Den kannst du mit unserem Rezept sogar ganz leicht zu Hause nachmachen.

Rezept für hausgemachten Eierpunsch

Jedes Jahr werden die Preise auf dem Weihnachtsmarkt für Glühwein und Co. teurer. Da ist es eine gute Idee, diese Heißgetränke zu Hause einfach einmal selber zuzubereiten. Auch der süß-cremige Klassiker Eierpunsch lässt sich in der eigenen Küche herstellen. Wir verraten dir unser Rezept, mit dem er wie auf dem Weihnachtsmarkt schmeckt.

Für einen original Eierpunsch benötigst du Eier, besser gesagt die Eigelbe, Weißwein, Zucker, Milch und ein paar weihnachtliche Gewürze. Je nach Geschmack kommen noch Schlagsahne und etwas Rum hinzu.

Da für den Punsch nur das Eigelb benötigt wird, trennst du zuerst die Eier. Keine Sorge, das Eiweiß musst du nicht wegwerfen. Hebe es auf und backe daraus zum Beispiel ein paar Baiser-Weihnachtsmützen. So hast du gleich noch etwas, das du verschenken oder Gästen als süße Nascherei anbieten kannst.

Die Eigelbe gibst du zusammen mit Zucker und Vanillezucker in eine hitzebeständige Schüssel und schlägst alles mit einem Handmixer 🛒 cremig auf. Danach erhitzt du die Milch mit dem Weißwein und gießt die Mischung unter Rühren langsam zur Ei-Zucker-Mischung. Stelle die Schüssel anschließend in ein heißes Wasserbad und erhitze alles so lange, bis die Masse eine dickflüssige Konsistenz bekommt. Fehlen noch die Gewürze: Rühre Muskatnuss und Zimt unter und gib den Rum hinzu, wenn du den Punsch etwas stärker magst. Jetzt kannst du das fertige Getränk in Tassen füllen und mit einem Klecks Sahne sowie einer Prise Zimt garnieren und dir direkt schmecken lassen.

Auch unser Glühwein, unser Glühbier oder ein schwedischer Glögg schmecken aus der eigenen Küche als wären sie vom Weihnachtsmarkt. Probiere sie unbedingt aus.

Eierpunsch 4.17 ( 31 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Tassen Zutaten 1x 2x 3x 4 Eigelb

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

500 ml Weißwein

250 ml Milch

100 ml Rum optional

1 Prise Zimt

1 Prise Muskatnuss

Schlagsahne optional Zubereitung Trenne die Eier und gib die Eigelbe in eine hitzebeständige Schüssel. Füge den Zucker und den Vanillezucker hinzu und schlage die Mischung mit einem Handmixer cremig auf.

Erhitze die Milch zusammen mit dem Weißwein in einem Topf bei mittlerer Hitze. Achte darauf, dass die Flüssigkeit nicht kocht.

Gieße die heiße Milch-Wein-Mischung langsam unter ständigem Rühren zu der Eigelb-Zucker-Mischung. Das Ei darf dabei nicht stocken.

Stelle die Schüssel in ein heißes Wasserbad und erhitze die Mischung unter ständigem Rühren, bis sie leicht andickt. Gib dann den Rum hinzu und würze den Punsch mit einer Prise Zimt und Muskat.

Fülle den Eierpunsch in Tassen und garniere ihn noch nach Geschmack mit Schlagsahne und etwas Zimt. Notizen Tipp: Für eine alkoholfreie Variante verwendest du statt Weißwein einfach Traubensaft und lässt den Rum weg.

