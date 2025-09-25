Das Geheimnis für besonders cremigen Eiersalat

Ein selbst gemachter Eiersalat gehört zu den Klassikern der Frühstücksaufstriche. Für mich gibt es kaum etwas besseres als ein frisch gebackenes, noch warmes Brötchen mit einer dicken Schicht Eiersalat belegt. Was den Salat betrifft bin ich allerdings wählerisch, denn wenn es Eiersalat gibt, dann nur den nach dem Rezept meiner Oma mit Mayonnaise.

Eiersalat mit Mayonnaise: ein echter Klassiker auf dem Frühstückstisch

Oft gab es den Eiersalat mit Mayonnaise bei uns nicht, zu besonderen Anlässen wie Ostern oder Weihnachten wurde aber gleich eine große Portion davon zubereitet. Lange hielt die aber nie, der Salat war einfach zu lecker. Das Geheimnis seines guten Geschmacks: eine selbst gemachte Mayonnaise, was dem Salat eine besonders cremige Konsistenz verleiht.

Ich weiß, dieser Eiersalat zählt nicht gerade zu den Kalorienwundern, den man bedenkenlos essen kann, wenn man sich figurbewusst ernähren möchte. Doch Mayonnaise – insbesondere wenn sie selbst gemacht ist – sorgt hier für eine extra Portion Aroma. Hast du allerdings keine Lust, die selber herzustellen, kannst du für den Salat auch auf eine fertige Variante aus dem Glas zurückgreifen.

Neben Mayonnaise brauchst du nur noch Eier, die hart gekocht und dann in gleichmäßige Stücke geschnitten werden, Salz, Pfeffer, etwas Zucker (fürs Aroma) sowie eine Zwiebel. Vermische alle Zutaten gut miteinander. Stelle den Salat vor dem Servieren unbedingt noch mindestens eine Stunde zum Ziehen in den Kühlschrank. So wird sein Geschmack noch intensiver.

Der Eiersalat mit Mayonnaise nach dem Rezept meiner Oma ist heute immer noch genauso begehrt, wenn zu bestimmten Anlässen alle zusammenkommen.

Eiersalate gibt es in unzähligen Zubereitungsarten. Probiere auch mal einen Avocado-Eiersalat, einen Eiersalat mit Hüttenkäse oder einen Lachs-Eiersalat aus und entdecke deinen persönlichen Favoriten.

Das Auge isst mit. Das gilt nicht nur für die zubereiteten Gerichte, sondern auch für die Tischdeko. Wie wäre es zum Beispiel mit ein paar hübschen Kerzen mit Trockenblumen? Die Anleitung findest du bei unseren Kollegen von Geniale Tricks.

Eiersalat mit Mayonnaise Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 6 Eier Größe M

1 große Zwiebel

200 g selbst gemachte Mayonnaise

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zucker

Schnittlauch optional Für die Mayonnaise: 1 Eigelb

1 TL Senf

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Zitronensaft

150 ml neutrales Pflanzenöl Zubereitung Koche die Eier in einem Topf mit Wasser für 10 Minuten hart. Schrecke sie danach kalt ab, lass sie vollständig abkühlen und pelle sie.

Gib in der Zwischenzeit Eigelb, Senf, Salz, Pfeffer und Zitronensaft in ein hohes Gefäß. Schlage die Zutaten mit einem Stabmixer gut auf und gieße das Öl währenddessen langsam in einem dünnen Strahl hinzu, bis eine Mayonnaisecreme mit dicker und cremiger Konsistenz entsteht.

Schneide die Eier zum Beispiel mit einem Eierschneider 🛒 in gleichmäßige Würfel. Gib sie in eine Schüssel.

Schäle und hacke die Zwiebel fein. Gib sie in die Schüssel zu den Eiern.

Füge die selbst gemachte Mayonnaise, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker hinzu und vermische alle Zutaten gut miteinander. Lass den Eiersalat im Kühlschrank abgedeckt für mindestens eine Stunde vor dem Servieren durchziehen und streue nach Geschmack geschnittenen Schnittlauch darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.