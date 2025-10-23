Gönne deinem Frühstücksei eine neue Rolle in diesem köstlichen Salat

Es gibt so einige Gerichte, die beweisen, dass man aus Klassikern mit nur wenigen Handgriffen ganz herrliche neue Mahlzeiten zaubern kann. Dieser Eiersalat mit Rucola gehört ohne Frage dazu. Denn statt ihn klassisch mit Mayonnaise zuzubereiten, wie man es vielleicht kennt, verpassen wir ihm heute einen simplen, aber effektiven neuen Anstrich. Überzeuge dich selbst von ihm!

Einfaches Rezept für Eiersalat mit Rucola

Eiersalat kannte ich bisher eher in der klassischen Zubereitungsweise, in welcher er, zumindest bei mir, vor allem als Brotaufstrich Verwendung fand. So richtig köstlich ist natürlich der japanische Eiersalat mit seiner besonders cremigen Textur und einem leichten Umami-Geschmack.

Doch heute zaubern wir ihn wirklich einmal als klassischen Salat. Völlig egal, ob du ihn als Vorspeise, Beilage, kleinen Snack für zwischendurch oder zum Frühstück zubereitest: du wirst sicherlich von ihm begeistert sein. Ich bin ja immer ein Fan davon, wenn so viel wie möglich beim Kochen verarbeitet werden kann und genau das tun wir auch in diesem Salat.

Getrocknete Tomaten werten in meinen Augen ohnehin die meisten Mahlzeiten durch ihre Zugabe auf. Hier nutzen wir aber gleichzeitig auch noch ihr aromatisches Öl. Einerseits braten wir den kleingeschnittenen Lauch darin an, andererseits gibt es eine perfekte Grundlage für ein herrliches Dressing ab.

Also, genieße dein nächstes Frühstücksei diesmal doch nicht einfach so, sondern in einem schnell gemachten Eiersalat mit Rucola. Er lässt sich auch kinderleicht anpassen oder mit weiteren Toppings erweitern. Ein paar Kürbiskerne oder Nüsse sorgen nicht nur für zusätzliches Aroma, sondern auch für eine passende Portion Crunch. Lass ihn dir schmecken.

Bei Leckerschmecker versorgen wir dich jeden Tag mit neuen herrlichen Rezeptideen. Natürlich haben wir auch eines für einen klassischen cremigen Eiersalat. Oder die probierst die japanische Variante und verarbeitest ihn in einem Tamago Sando. Und falls du einmal probieren möchtest, wie gut ein Eiersalat ohne Ei schmecken kann, dann schau dir unseren veganen Eiersalat an.

Eiersalat mit Rucola Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 6 Eier

1 Stange Lauch

5 EL Öl der eingelegten Tomaten

150 g Rucola

1 Salatgurke

3 rote Zwiebeln

10 eingelegte Tomaten in Öl

1/2 Bio-Zitrone

3 TL Balsamicoessig

1 Prise Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Stich die Eier an und koche sie in kochendem Wasser für etwa 8-9 Minuten, bis sie hart sind. Schrecke sie anschließend unter kaltem Wasser ab, pelle sie und lass sie abkühlen. Tipp: Mit diesem Set aus : Mit diesem Set aus Eierstecher und -schneider 🛒 lassen sich die Eier ganz flott anstechen und später direkt in Scheiben schneiden! Putze den Lauch gründlich und schneide ihn in feine Ringe. Erhitze 1 EL vom Öl der eingelegten Tomaten in einer Pfanne und dünste den Lauch darin bei mittlerer Hitze für 3-4 Minuten, bis er leicht weich ist. Lass ihn anschließend abkühlen. Wasche währenddessen den Rucola und schleuder ihn trocken. Wasche die Salatgurke, halbiere sie der Länge nach und schneide sie anschließend in Scheiben. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Schneide die getrockneten Tomaten, falls nötig, etwas klein. Gib Lauch, Gurke, Zwiebeln, Tomaten und Rucola in eine große Schüssel. Presse die Zitronenhälfte aus. Verrühre den Saft m it dem restlichen Tomatenöl, Balsamicoessig und Zucker zu einem Dressing. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab. Schneide die gekochten Eier je nach Wunsch in Scheiben oder Viertel und hebe sie als letztes vorsichtig unter den Salat. Notizen Das Auge isst bekanntlich mit. Dementsprechend solltest du auch für eine ansehnliche Deko sorgen. Schaue bei Geniale Tricks vorbei und erfahre, wie du einen Dekoball aus Holzstücken und Blumen basteln kannst.

