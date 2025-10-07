Diese schnellen Apfel-Blätterteig-Donuts gelingen auch im Airfryer

Äpfel und Blätterteig sind zwei unserer Favoriten, also warum nicht beides miteinander kombinieren? Genau das haben wir gemacht und knusprige Apfel-Blätterteig-Donuts gebacken. Sie sind fruchtig, aber nicht zu süß, und stillen die Gelüste nach etwas Süßem, die sich oft am Nachmittag einstellen. Das Schöne an diesem Rezept ist, dass du nur wenig Zeit und noch weniger Zutaten benötigst. Das ist besonders praktisch, wenn spontan Gäste vor der Tür stehen, da die meisten, wenn nicht sogar alle, Zutaten wahrscheinlich bereits in deiner Küche vorhanden sind.

Apfel-Blätterteig-Donuts aus 5 Zutaten

Neben Äpfeln benötigst du natürlich Blätterteig, den du am besten aus dem Kühlregal im Supermarkt nimmst. Der ist sofort einsatzbereit und muss nicht erst, wie die Variante aus dem Tiefkühler, auftauen. Selbstverständlich klappen die Apfel-Blätterteig-Donuts aber dennoch mit TK-Blätterteig, nur musst du eben ein wenig mehr Zeit einplanen.

Zunächst gilt es aber nun, die Äpfel in Ringe zu schneiden. Achtung: Diese sollten nicht zu dünn sein, damit sie nicht brechen oder im Ofen zu schnell zu weich werden. Anschließend bestreust du die Apfelringe beidseitig mit ein wenig Zimt und Zucker, bevor du Blätterteigstreifen darum wickelst. Auch diese bekommen noch eine Ladung Zimt-Zucker ab, dann geht’s für die Apfel-Blätterteig-Donuts in den Ofen.

Der absolute Gebäckklassiker mit Äpfeln ist wohl Apfelkuchen. Man liebt ihn gedeckt, mit Streuseln oder Pudding, aber welche Apfelsorten eignen sich am besten für Apfelkuchen? Wir haben es für dich herausgefunden. Die passenden Apfelkuchen haben wir natürlich auch für dich parat. Wie gefallen dir unser saftiger Apfelkuchen mit Vanillepudding und Apfelchips oder ein Apfelkuchen mit Zimtstreuseln?

Sobald die Apfel-Blätterteig-Donuts in der Röhre verschwunden sind, darfst du dich über den süßen Duft freuen, der nun durch deine vier Wände zieht. Der lockt auch deine Kaffeegäste in die Küche, weil natürlich alle neugierig sind, was da Himmlisches im Ofen backt. Überrasche sie mit knusprigen Apfel-Blätterteig-Donuts und lasst es euch schmecken!

