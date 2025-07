Ein Kuchen, der nach Sommer schmeckt

Sonnengelbe Früchte, ein fluffiger Teig und ein Hauch Puderzucker – wenn das nicht lecker klingt, wissen wir auch nicht. Wir lieben es zu backen, noch mehr lieben wir es, wenn es schnell und einfach geht. Nach bereits 10 Minuten steht dieser Aprikosenkuchen bereits im Ofen. Klingt gut? Dann lass uns loslegen!

Rezept für Aprikosenkuchen: einfach gebacken

Aprikosen schmecken aromatisch und sind richtig gesund. Sie stammen ursprünglich aus China, wo sie seit über 3000 Jahren kultiviert werden. Auch in den Regionen des Mittelmeers und im Kaukasus sind sie weit verbreitet. In vielen Kulturen symbolisieren sie Fruchtbarkeit und Liebe, in der chinesischen Kultur gelten sie sogar als Glücksbringer.

Aprikosen sind reich an Vitaminen und Mineralien. Sie enthalten Vitamin A, Vitamin C, Kalium und Ballaststoffe. Diese Nährstoffe unterstützen eine gesunde Haut, das Immunsystem und die Verdauung. Durch ihren hohen Gehalt an Beta-Carotin fördern sie außerdem die Gesundheit der Augen.

Die sonnengelben Früchte schmecken nicht nur roh superlecker, sondern eignen sich auch zum Kochen und Backen. Sie können in Marmeladen, Kompott, Kuchen und Desserts verwendet werden. Trockenfrüchte sind ebenfalls beliebt als gesunder Snack für zwischendurch.

Der Aprikosenkuchen, den wir dir heute vorstellen, schmeckt einfach köstlich und ist wirklich einfach gebacken. Du rührst alle Zutaten für den Teig zusammen und füllst diesen

in eine Backform. Dann entsteinst du die Aprikosen und viertelst sie. Nun musst du die Früchte nur noch auf dem Teig verteilen und den Aprikosenkuchen in den Ofen schieben. Nach einer Stunde kannst du ihn herausholen, abkühlen lassen und wahlweise mit Puderzucker bestäuben. Mmh, wie lecker!

Auch lecker sind der Aprikosen-Kuchen mit Puddingcreme und der saftige Aprikosen-Streuselkuchen. Die gelben Früchte schmecken aber auch hervorragend in einem Aprikosen-Crumble.

Aprikosenkuchen Anke 3.84 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Backzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 125 g Butter

125 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Zitrone Abrieb

3 Eier

2 TL Backpulver

200 g Mehl

2 EL Schlagsahne Außerdem: 500 g Aprikosen entsteint und geviertelt

Fett für die Form

Puderzucker optional Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verrühre alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel miteinander.

Gieße den Teig dann in eine gefettete Springform (⌀ 24 oder 26 cm 🛒 ).

Belege ihn mit den Aprikosen.

Backe den Aprikosenkuchen für 60 Minuten.

Lass ihn danach in der Form abkühlen und bestäube ihn vor dem Servieren nach Belieben mit Puderzucker.

