Einfacher Karamellkuchen: süßer Genuss in der Kaffeepause

Bei dir steht eine Kuchentafel an, aber du weißt nicht, was du zubereiten sollst? Ein einfacher Kuchen wäre schön, der so vielen Leuten wie möglich schmecken sollte. Käse- und Schokokuchen allerdings sind irgendwie etwas überholt. Warum dann nicht mal etwas anderes ausprobieren und diesen einfachen Karamellkuchen backen? Wir zeigen, wie!

So backst du einen einfachen Karamellkuchen

Was gibt es Besseres als die Kombination aus einem fluffigen Kuchenboden und einer cremig-süßen Haube? Im Hinblick auf leckere Kuchen nicht viel. Daher ist dieser einfache Karamellkuchen schnell zu einem unserer absoluten Favoriten avanciert. Er besteht aus einem luftig-saftigen Rührteigboden und einer klebrigen Karamellmasse, die nach dem Backen über den Kuchen gestrichen wird.

Für den Boden brauchst du keine ausgefallenen Zutaten, nur Mehl, Butter, Zucker, Eier, Backpulver und etwas Vanilleextrakt, um ihm einen süß-milden Geschmack zu verleihen. Dieser bildet die perfekte Basis für die cremige Karamellschicht, die du nach dem Backen auf dem Kuchen verteilst. Wichtig ist, dass der Kuchen einmal auskühlt, sonst schmilzt das Karamell und wird flüssig.

Karamell gilt als eine der ersten Süßigkeiten der Welt – angeblich sollen erste Formen der Nascherei bereits im Jahre 1000 nach Christus von den Arabern hergestellt worden sein. Damals bestand es nur aus geschmolzenem Zucker, heutzutage wird diesem gern alles Mögliche hinzugefügt, um den Geschmack noch besser zu machen. Wir verfeinern den Röstgeschmack des geschmolzenen Zuckers mit etwas Sahne, Butter und einer Prise Meersalz.

Unser einfacher Karamellkuchen wird auf jedem Kuchenbuffet gut ankommen. Klein und Groß lieben mit Sicherheit den süßen Geschmack deines Backwerks und werden gar nicht genug davon bekommen können. Dir ist der Geschmack von Karamell zu simpel? Dann motze den Kuchen doch etwas auf. Wie wäre es mit einigen Bananenscheiben oder etwas Kakao im Teig?

Backe doch auch mal diesen schnellen Schokokuchen oder genieße einen Kakaokuchen. Besonders toll zur Herbstzeit schmeckt dieser Gewürzkuchen.