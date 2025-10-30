Brot backen: einfaches Dinkel-Vollkornbrot wie vom Bäcker

Keine Angst vor Hefeteig! Viele Backanfänger und Hobbybäcker haben großen Respekt vor Rezepten, in denen mit Hefe gearbeitet wird. Zu groß ist die Angst, dass der Teig nicht aufgehen wird. Dabei kann es doch so simpel sein, wie dieses einfache Dinkel-Vollkornbrot beweist. Wie du feststellen wirst, hat das Brot gleich mehrere praktische Vorteile.

Das einfachste Brot der Welt: Rezept für Dinkel-Vollkornbrot

Zum einen musst du den Ofen für das Dinkel-Vollkornbrot nicht vorheizen, sondern schiebst die Form in die kalte Röhre. Außerdem von Vorteil: Zwar kommt Hefe zum Einsatz, aber der Teig muss nicht ruhen, um an Volumen zu gewinnen, wie es bei vielen anderen Hefeteigen der Fall ist. Das spart nicht nur Wartezeit, sondern auch Nerven.

Hier brauchst du dir definitiv nicht den Kopf zu zerbrechen, ob sich der Teig vergrößert. Am Ende hast du mit dem Dinkel-Vollkornbrot gerade einmal 15 Minuten Arbeit. Den Rest erledigt der Ofen!

Ebenso vorteilhaft ist der Fakt, dass sich das Dinkel-Vollkornbrot ganz deinen Vorlieben anpasst. Nimm bei Bedarf andere Nüsse oder verwende Trockenobst wie Rosinen, um dem Brot einen neuen Dreh zu verpassen. Und wenn das Brot dann noch warm aus dem Ofen kommt, empfehlen wir dir, es nur kurz abkühlen zu lassen und dir dann schon einmal eine Scheibe abzuschneiden. Verstreiche darauf etwas (vegane) Butter, streue ein wenig Salz und gehackten Schnittlauch darüber und genieße dieses einfache Backwunder!

Ob süß oder herzhaft, Brot, Brötchen oder anderes Gebäck: Vor allem am Wochenende lieben wir es, den Ofen anzuwerfen und uns mit Selbstgebackenem zu verwöhnen. Falls es dir ähnlich geht, empfehlen wir dir gern weitere Klassiker, etwa selbst gemachte Franzbrötchen, die vor allem in Norddeutschland echte Verkaufsschlager sind, die sich aber auch super zu Hause machen lassen. Fürs Sonntagsfrühstück dürfen es dann gern unsere einfachen Körnerbrötchen sein. Und natürlich unser Dinkel-Vollkornbrot, also los geht’s!