Eingelegte Hagebutten: So verwandelst du die Herbstfrüchte in süßsaure Leckerbissen

Im Herbst dreht sich vieles darum, die Ernte haltbar zu machen. Eine tolle Methode, um Hagebutten für eine spätere Verwendung aufzubewahren, ist das Einlegen. Eingelegte Hagebutten sind eine süßsaure Delikatesse, die dich mit ihrem intensiven Geschmack überrascht. Du konservierst damit nicht nur die wertvollen Vitamine der Hagebutten, sondern erschaffst eine vielseitige Beilage, die sowohl zu herzhaften Gerichten als auch zu süßen Nachspeisen passt. Das eigentliche Einlegen dauert nur wenige Minuten, den Rest erledigt die Zeit für dich.

Eingelegte Hagebutten als süßsaure Beilage

Hagebutten begleiten uns seit Jahrtausenden durch die kalte Jahreszeit. Bereits unsere Vorfahren erkannten den Wert dieser roten Früchte, die oft die einzige verfügbare Vitaminquelle im Winter darstellten. In der Volksmedizin galten Hagebutten als Heilmittel gegen Erkältungen und Schwäche. Das Einlegen entwickelte sich als praktische Methode, um die Früchte haltbar zu machen und gleichzeitig ihren herb-fruchtigen Geschmack zu verfeinern.

Die Zubereitung eingelegter Hagebutten erfordert nur wenige Zutaten. Frische, vollreife Hagebutten bilden die Grundlage – sie sollten fest sein und eine tiefe rote Farbe aufweisen. Dazu kommen Weißwein oder Apfelessig, Zucker sowie Gewürze wie Zimt und Nelken.

Koche den Essig mit dem Zucker, den Nelken und dem Zimt auf und lass ihn einige Minuten kochen. Gib dann noch die Hagebutten dazu und lass sie unter Rühren 30 Minuten kochen. Hole dann die Früchte aus dem Sud und gib sie in Gläser. Koche den Sud erneut auf und gieße ihn heiß über die Hagebutten. Verschließe die Gläser sofort fest und lass sie danach auf den Kopf gestellt abkühlen.

Was eingelegte Hagebutten so besonders macht, ist ihre Vielseitigkeit und ihr außergewöhnlich hoher Vitamin-C-Gehalt. Eine einzige Hagebutte enthält mehr Vitamin C als eine ganze Zitrone. Serviere sie zu Wildgerichten, in Herbstsalaten oder als raffinierte Zutat für Käseplatten.

Wenn du noch mehr aus deinen gesammelten Hagebutten herausholen möchtest, probiere doch auch unser Hagebuttenmus als süßen Brotaufstrich oder unser Rezept für selbstgemachten Hagebutte-Essig aus. Für kalte Wintertage eignet sich Hagebutten-Sirup perfekt als Basis für heiße Getränke oder als natürlicher Vitaminbooster.

Eingelegte Hagebutten Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 1 kg Hagebutten

400 ml Apfelessig oder Weißweinessig

500 g Zucker

1/2 Zimtstange

4 Gewürznelken Zubehör (à 250 ml, online z.B. hier 🛒 3 Gläser Zubereitung Wasche die Hagebutten unter kaltem Wasser ab. Entferne Blütenansätze und Stiele. Koche den Essig mit Zucker, halber Zimtstange und Nelken auf. Lass alles 2 Minuten köcheln. Gib die Hagebutten dazu und lass sie 30 Minuten im Sud kochen. Hole die Früchte aus dem Sud und verteile sie auf die Gläser. Koche den Sud erneut kurz auf und gieße ihn über die Früchte. Sie sollten gut bedeckt sein. Verschließe die Gläser und lass sie auf den Kopf gestellt abkühlen.

