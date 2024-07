Verleihen Gerichten die richtige Würze: So machst du eingelegte Salzzitronen

Manche Zutaten verändern den Geschmack eines Gerichts komplett. Sie schaffen es, schon in kleinen Mengen ein Aromenprofil zu erschaffen, das unvergleichlich schmeckt. Eingelegte Salzzitronen sind genau so eine Zutat. Sie verleihen jedem Essen ein salzig-saures Aroma mit unheimlich viel Tiefe. Hier ist unser einfaches Rezept!

Eingelegte Salzzitronen aus nur 2 Zutaten

Eingelegte Salzzitronen sind eine Spezialität der marokkanischen Küche, die seit dem elften Jahrhundert verwendet wird. Neben der Gewürzmischung Ras-el-Hanout sind sie der beliebteste Geschmacksgeber für sämtliche Gerichte. Salate, Couscous und Schmorgerichte aus der Tajine, dem traditionellen Tontopf, sind nur einige der Anwendungsmöglichkeiten. Im Lauf der Zeit sind die eingesalzenen Früchte über die Landesgrenzen Marokkos hinaus weltweit sehr beliebt geworden.

Die Anwendungsbereiche für eingelegte Salzzitronen sind schier endlos. Sie schmecken mit Pasta, in Risotto, Dips und Salatsoßen. Besonders kreative Köpfe verwenden sie sogar als Kuchenzutat, machen Eis daraus oder mixen sie in Cocktails. Im Gegensatz zu frischen Zitronen ist ihr Geschmack intensiver, salzig-sauer und leicht bitter.

Und wozu schmecken Salzzitronen? Beispielsweise verleihen sie Zitronen-Hummus eine wunderbare Tiefe. Auch Zitronen-Risotto wird durch den intensiven Geschmack aufgewertet. Oder du schneidest sie klein und mischst sie unter die Marinade für Fächerkartoffeln mit Knoblauch und Zitrone. Sie eignen sich ebenso hervorragend als kulinarisches Geschenk.

Für die Zubereitung von eingelegten Salzzitronen brauchst du nur zwei Zutaten: Zitronen und Salz. Achte darauf, dass du einwandfreie Bio-Zitronen verwendest. Da wir die ganze Frucht verwenden, läuft du sonst Gefahr, Schadstoffe zu dir zu nehmen. Schneide die Zitronen in Viertel. Dabei kannst du unten einen kleinen, zusammenhängenden Teil ganz lassen, damit die Früchte nicht auseinanderfallen. In die Zwischenräume kommt nun einiges an Salz. Dann presst du die Zitronen in ein steriles Glas.

Durch den Druck und das Salz tritt der Zitronensaft aus. Dieser sollte die Früchte komplett bedecken. Reicht er nicht aus, presse eine Zitrone aus und verwende deren Saft. Verschließe das Glas und lasse die eingelegten Salzzitronen für mindestens zwei Wochen ziehen. Dabei wird das Pektin der Früchte gelöst, ein natürliches Verdickungsmittel. Dieses führt mit der Zeit dazu, dass der Fruchtsaft geliert. Verwenden kannst du ihn aber trotzdem, zum Beispiel als Essigersatz.

Übrigens funktionieren nicht nur herkömmliche Zitronen als eingelegte Salzzitronen. Experimentiere ein wenig herum und lege auch Limetten, Kumquats oder Meyer-Zitronen, eine Kreuzung aus Zitrone und Mandarine, ein! Schaue, was der Obsthändler deines Vertrauens gerade im Angebot hat.