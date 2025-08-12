Riesige Zucchini-Ernte? Dann mach eingelegte Zucchini daraus!

Wenn du gerade von Zucchini überschwemmt wirst, weil sie im eigenen Garten gerade alle auf einmal erntereif werden oder dich Freunde und Familie mit Zucchini überrennen, dann ist dieses Rezept deine Rettung: eingelegte Zucchini. In Gläsern haltbar gemachte Zucchini sind einfach zuzubereiten und eine tolle Möglichkeit, das Sommergemüse später zu essen, wenn die Saison längst vorbei ist.

So einfach kannst du eingelegte Zucchini zubereiten

Der Hochsommer ist die Zeit der Zucchini. Jetzt kannst du dem Kürbisgemüse buchstäblich beim Wachsen und Reifen zusehen. Oft ist es da gar nicht so leicht, die Masse an Zucchini zu verarbeiten. Damit sie nicht ewig in deiner Küche liegen und am Ende womöglich noch verderben, ist Einlegen die Lösung. So machst du das Gemüse einfach haltbar und freust dich im Winter, dass du Zucchini im Vorratsschrank hast.

Bevor du loslegen kannst, sterilisiere deine Einmachgläser. Dieser Schritt ist wichtig, damit die eingelegten Zucchini später im Glas nicht schimmeln können. Schneide außerdem von allen Zucchini, die du verwenden möchtest, ein Stück ab und probiere es. Vor allem selbst angebaute Zucchini können schnell bitter werden. Verantwortlich dafür ist der Bitterstoff Cucurbitacin. Da dieser giftig ist und sich auch nicht durch Hitze zerstören lässt, dürfen bittere Zucchini nicht mehr gegessen werden. Bevor sich also eine ungenießbare Zucchini in deine Gläser schmuggelt und du am Ende alles wegwerfen musst, probiere das Gemüse vorher unbedingt.

Eingelegte Zucchini sind vielfältiger, als du vielleicht denkst. Du kannst sie zum Zubereiten von vielen verschiedenen Gerichten verwenden. Eine Möglichkeit: Du verwendest sie zum Kochen von Tomatensoßen. Auch in einer Lasagne oder in einer bunten Gemüsepfanne schmecken sie, genauso wie als Beilage zu einer Brotzeit oder einer Käseplatte.

