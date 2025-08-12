Riesige Zucchini-Ernte? Dann mach eingelegte Zucchini daraus!

Wenn du gerade von Zucchini überschwemmt wirst, weil sie im eigenen Garten gerade alle auf einmal erntereif werden oder dich Freunde und Familie mit Zucchini überrennen, dann ist dieses Rezept deine Rettung: eingelegte Zucchini. In Gläsern haltbar gemachte Zucchini sind einfach zuzubereiten und eine tolle Möglichkeit, das Sommergemüse später zu essen, wenn die Saison längst vorbei ist.
So einfach kannst du eingelegte Zucchini zubereiten
Der Hochsommer ist die Zeit der Zucchini. Jetzt kannst du dem Kürbisgemüse buchstäblich beim Wachsen und Reifen zusehen. Oft ist es da gar nicht so leicht, die Masse an Zucchini zu verarbeiten. Damit sie nicht ewig in deiner Küche liegen und am Ende womöglich noch verderben, ist Einlegen die Lösung. So machst du das Gemüse einfach haltbar und freust dich im Winter, dass du Zucchini im Vorratsschrank hast.
Bevor du loslegen kannst, sterilisiere deine Einmachgläser. Dieser Schritt ist wichtig, damit die eingelegten Zucchini später im Glas nicht schimmeln können. Schneide außerdem von allen Zucchini, die du verwenden möchtest, ein Stück ab und probiere es. Vor allem selbst angebaute Zucchini können schnell bitter werden. Verantwortlich dafür ist der Bitterstoff Cucurbitacin. Da dieser giftig ist und sich auch nicht durch Hitze zerstören lässt, dürfen bittere Zucchini nicht mehr gegessen werden. Bevor sich also eine ungenießbare Zucchini in deine Gläser schmuggelt und du am Ende alles wegwerfen musst, probiere das Gemüse vorher unbedingt.
Eingelegte Zucchini sind vielfältiger, als du vielleicht denkst. Du kannst sie zum Zubereiten von vielen verschiedenen Gerichten verwenden. Eine Möglichkeit: Du verwendest sie zum Kochen von Tomatensoßen. Auch in einer Lasagne oder in einer bunten Gemüsepfanne schmecken sie, genauso wie als Beilage zu einer Brotzeit oder einer Käseplatte.
Wir lieben es, geerntetes Gemüse einzulegen. Besonders die Sandwichgurken haben es uns angetan. Aber auch auf eingelegte Radieschen möchten wir nur ungern verzichten, denn auch diese haben gerade Hochsaison. Ein besonders Highlight sind diese eingelegten Salzzitronen, die vielen Gerichten einen mediterranen Touch verleihen. Probier sie unbedingt aus.
Eingelegte Zucchini
Kochutensilien
- 6 Einmachgläser à 250 ml
Zutaten
- 2 kg Zucchini
- 2 Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 3 Stiele Dill
- 500 ml Wasser
- 750 ml Apfelessig oder Weißweinessig
- 200 g Zucker
- 2 EL Salz
- 1 TL Senfkörner
- 1 EL Piment
- 3 Lorbeerblätter
- 1 TL Fenchelsaat
- 1 TL Wacholderbeeren
- 1 EL Pfefferkörner
Zubereitung
- Wasche die Zucchini, entferne die Endstücke sowie vorhandene Kerne und schneide sie dann in ca. 3 cm dicke Scheiben.
- Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Ringe. Schäle den Knoblauch. Wasche den Dill und zupfe ihn etwas klein.
- Fülle Wasser, Essig, Zucker, Salz, Senfkörner, Piment, Lorbeerblätter, Fenchelsaat, Wacholderbeeren und Pfefferkörner in einen großen Topf und koche die Mischung auf. Sobald der Topfinhalt kocht, gebe die Knoblauchzehen und die die Zucchinistücke hinzu und lasse sie für 5 Minuten mitkochen. Rühre dabei gelegentlich um.
- Schichte nun abwechselnd Zwiebeln und die gekochten Zucchini in sterile Gläser. Fülle jedes Glas bis zum Rand mit dem Gewürzsud auf und stecke dann ein paar Stiele Dill mit ins Glas. Verschließe die Gläser sofort, stelle sie 10 Minuten auf den Kopf und verstaue sie zum Ziehen für mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank.