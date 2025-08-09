Steht der Geburtstag der Kleinsten bevor, wird umso größer gefeiert. Was da nicht fehlen darf? Ein wunderschöner Geburtstagskuchen, der auch so lecker ist, wie er aussieht. Für ein ganz besonders Geburtstagsnaschwerk musst du kein Konditor sein. Eine einmalige Motivtorte lässt sich schon mit wenigen leichten Handgriffen zaubern.

Dieser Einhorn-Schoko-Kuchen ist der perfekte Kuchen für die Kinderparty

Kinder lieben Einhörner, Feen und Zauberer. Was passt da also besser, als sie an ihrem Ehrentag mit einer zauberhaften Torte zu überraschen? Beim Anblick dieses Einhorn-Schoko-Kuchens werden nicht nur die Geburtstagskinder, sondern auch alle Gäste große Augen machen.

Hü! Ran an die Kuchengabeln, ehe das Fabelwesen in den Feenwald entschwindet! Über das bunte Kuchenerlebnis freuen sich bestimmt nicht nur Kinder, denn spätestens beim Anblick des Prachtexemplars lebt in jedem Erwachsenen das Kinderherz erneut auf.

Auch Rezepte wie dieser märchenhafte Kuchen oder dieser Rotkäppchen-Kuchen sind perfekt für den nächsten Geburtstag.