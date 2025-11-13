Kinderleichte Elchfurz-Kugeln: süße Nascherei ohne Backen

In der Vorweihnachtszeit läuft der Backofen auf Hochtouren und die Küche verwandelt sich in eine Plätzchenfabrik. Nun ist die Zeit, in der Kindheitserinnerungen zelebriert werden oder neu entstehen. Gemeinsames Backen von weihnachtlichen Leckereien gehört für viele Familien fest zum Programm. Unser Rezept mit lustigem Namen für diese leckeren Elchfurz-Kugeln kommt da wie gerufen. An denen haben auch Erwachsene ihre Freude.

Elchfurz-Kugeln: Spaß für Groß und Klein

Auch ohne Kinder im Haus kannst du diese weihnachtliche Nascherei zubereiten. Die Elchfurz-Kugeln stammen aus Kanada und heißen dort „Moose Farts“. Zugegeben, das Rezept kommt dort das ganze Jahr über zum Einsatz, vor allem, wenn Kinderhände in der Küche am Werk sind. Doch zu unserem vorweihnachtlichen Backen passen die Elchfurz-Kugeln wie die rote Nase zu Rudolf.

Das gemeinsame Backen und Kochen mit Kindern ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, zusammen eine schöne Zeit zu verbringen. Die Kleinsten lernen ganz nebenbei pädagogisch wertvolle Lektionen. Doch vor allem legst du den Grundstein für das heimelige Gefühl, das wir gern mit Weihnachten verbinden.

Der Teig besteht aus Vollkorn-Butterkeksen, Butter, Kondensmilch und Kakaopulver. Zerkleinere die Kekse fein in einem Mixer und mische sie mit den restlichen Zutaten. Praktischerweise musst du die Elchfurz-Kugeln nicht backen. Da bekommt der Ofen ausnahmsweise mal eine Auszeit. Stattdessen muss der Kühlschrank ran und den Teig auf winterliche Kanada-Temperaturen bringen. Anschließend werden die Kugeln von Hand gerollt und in Kakaopulver gewälzt. Das wird den Nachwuchs-Hobbybäckern besonders Spaß machen. Doch vor allem wird das anschließende Vernaschen der Elchfurz-Kugeln für glückliche Gesichter sorgen – bei Groß und Klein.

