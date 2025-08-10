Dieses Rührei holt dir die Würze Mexikos auf den Frühstücksteller

Zu einem ausgiebigen Wochenendfrühstück gehören in meinen Augen auch immer Eier. Egal ob gekocht, als Spiegel- oder Rührei. Aber jedes Mal dieselben Zubereitungen werden auf Dauer ja langweilig. Also peppe den Klassiker doch einmal mit diesem Enchilada-Rührei auf und gönn dir einen herrlich würzigen Start in den Tag!

In dieses Enchilada-Rührei wirst du dich sofort verlieben

Die Klassiker in der hohen Kunst des Rührei-Bratens belaufen sich meist auf frische Kräuter, Speckwürfel oder knusprigen Bacon als Topping. Mit einem Enchilada-Rührei holst du dir ein Potpourri an Aromen auf den Teller. Inspiriert ist es offensichtlich von der mexikanischen Küche und bringt dir alles auf den Teller, was ein gutes Frühstück braucht: Proteine, Ballaststoffe, gesunde Fette – und vor allem eine große Portion Geschmack.

Und das Beste: es ist überhaupt nicht kompliziert zuzubereiten und geht wirklich ganz schnell von der Hand. So kannst du dir morgens eine schnelle, würzige Mahlzeit zum Tagesstart zaubern, die pur gut schmeckt, sich aber auch herrlich auf einem Brot oder frisch aufgebackenem Brötchen macht. Dadurch, dass es so schnell gemacht ist und sich kinderleicht anpassen lässt, ist es aber nicht nur ein wärmendes Frühstück, sondern auch ein unkompliziertes Mittag- oder Abendessen.

Die Basis bildet natürlich ein fluffig aufgeschlagenes Rührei mit Milch. Bevor es vollständig gestockt ist, wird aber noch etwas Enchilada-Soße untergerührt. Dadurch verbinden sich die beiden Stars ideal in der Pfanne. Das Ergebnis ist ein super cremiges und extra würziges Rührei, in das sich jeder vom ersten Biss an verlieben wird.

In Kombination mit den gebratenen Paprika- und Zwiebelwürfeln, schwarzen Bohnen und Mais entsteht ein bunter Mix, der dich nicht nur problemlos satt macht und hält, sondern einfach für gute Laune auf dem Teller sorgt. Abgerundet mit cremigen Avocadowürfeln, geschmolzenem Käse, einem Klecks Sour Cream, frischem Koriander und Jalapeños für etwas Schärfe hat dieses Enchilada-Rührei ohne Frage gute Chancen, dein neues Lieblingsfrühstück zu werden.

Enchilada-Rührei Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 rote Zwiebel

1 rote Paprika

1 Avocado

1 kleine Dose (240 g) schwarze Bohnen

100 g Mais

4 Eier Größe M

30 ml Milch

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas neutrales Pflanzenöl

120 ml Enchilada-Soße z.B. online hier 🛒 verfügbar

60 g geriebener Käse

einige Jalapeños nach Geschmack, aus dem Glas

10 g Koriander frisch

50 g saure Sahne Zubereitung Schäle die Zwiebel und wasche die Paprika. Schneide die Zwiebel in Würfel, entferne das Kerngehäuse der Paprika und schneide sie ebenfalls in Würfel.

Halbiere die Avocado, entferne den Kern, löffle das Fruchtfleisch aus und schneide es in Würfel.

Gib die schwarzen Bohnen in ein Sieb und spüle sie mit kaltem Wasser ab. Lass den Mais ebenfalls abtropfen.

Verquirle die Eier in einer Schüssel. Füge Milch hinzu und würze die Masse mit Salz und Pfeffer. Schlage sie mit einem Schneebesen auf, bis die Mischung schaumig ist.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne. Brate Zwiebel und Paprika für etwa 5 Minuten unter gelegentlichem Rühren an, bis das Gemüse weich wird.

Gib die Bohnen und den Mais hinzu und erwärme sie für 2 Minuten mit.

Gieße die Eier in die Pfanne. Rühre langsam mit einem Holzspatel langsam vom Rand zur Mitte, bis die Eier beginnen zu stocken, aber noch sehr weich sind.

Gib anschließend die Enchilada-Soße dazu und hebe sie vorsichtig unter, sodass sie gleichmäßig in den Eiern verteilt ist. Bereite das Ei nun weiter zu, wie du es von Rührei gewohnt bist. Schmecke es ggf. noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

Verteile am Ende den geriebenen Käse über das Rührei. Reduziere die Hitze und lass ihn 1-2 Minuten schmelzen.

Serviere das fertige Enchilada-Rührei auf Tellern und garniere es mit Avocadowürfeln, Jalapeñoscheiben, Koriander und einem Klecks saurer Sahne.

