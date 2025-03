English Muffin Frühstückspizza: gibt es ab sofort öfter

Pizza zum Frühstück? Warum denn nicht? Damit sind jetzt aber nicht die kalten Reste der Pizza vom Vortag gemeint, die sich dann doch erstaunlich viele gern noch zum Frühstück gönnen, sondern kleine Pizza-Varianten aus Brötchen, Ei, Schinken und Käse. English Muffin Frühstückspizza nennen sie sich und sind einfach der Hit.

Sooo lecker: English Muffin Frühstückspizza

Basis unserer English Muffin Frühstückspizzen sind English Muffins. Das sind kleine, flache und runde Brötchen, die erst so richtig schmecken, wenn sie getoastet werden. Die Brötchen kannst du bereits fertig im Supermarkt kaufen oder sie nach unserem Rezept einfach selber machen.

Wir stecken die English Muffins aber mal nicht in den Toaster 🛒, sondern belegen sie und backen sie im Ofen wie kleine Pizzen. Die Brötchen werden halbiert, mit der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech gelegt und dann mit geriebenem Käse, einem gebratenem Ei sowie knusprigem Speck belegt. Dann wandern sie in den Ofen, wo sie rund zehn Minuten backen müssen, bis sie knusprig und der Käse geschmolzen ist. Vor dem Servieren streust du noch geschnittenen Schnittlauch auf die Mini-Pizzen und dann darfst du endlich genüsslich hineinbeißen. Mmh, so lecker. Am besten machst du gleich ein paar mehr davon, sie sind einfach zu schnell weggefuttert.

Natürlich sind die English Muffin Frühstückspizzen kein Frühstück, wenn du es morgens eilig hast. Ohne Zeitdruck im Nacken machen sie sich aber wunderbar bei einem ausgedehnten Brunch oder ein kleines Spätstück. Probiere sie unbedingt einmal aus, du wirst genauso begeistert sein wie wir und nach dem Genuss bestimmt nie wieder freiwillig die kalten Pizzastücke vom Abend essen.

Frühstück muss nicht nur aus Brötchen und Aufschnitt bestehen. Magst du es kreativer, dann lass dir unsere Frühstücksideen nicht entgehen. Richtig lecker sind zum Beispiel auch ein griechisches Feta-Omelett oder ein Spiegelei auf Süßkartoffel-Toast.

English Muffin Frühstückspizza Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 English Muffins halbiert

1 EL Butter

100 g Speckwürfel

4 Eier

100 g geriebener Cheddar

Salz und Pfeffer

frischer Schnittlauch Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Halbiere die English Muffins und lege sie mit der Schnittseite nach oben auf das Backblech.

Zerlasse die Butter in einer Pfanne und brate die Speckwürfel darin ca. 4 Minuten knusprig an. Lass das überschüssige Fett der Speckwürfel danach auf einem Küchenpapier abtropfen.

Brate anschließen die Eier in der Pfanne als Spiegelei.

Bestreue die English Muffins mit dem geriebenen Cheddar, lege auf jede Muffin-Hälfte ein Spiegelei und würze leicht mit Salz und Pfeffer. Streue die Speckwürfel darüber und backe die Muffins etwa 10 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Lass die English Muffin Frühstückspizzen etwas abkühlen und serviere sie mit gehacktem Schnittlauch.

