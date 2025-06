So frisch, günstig und lecker: Erbsen-Minz-Suppe

Schäle die Zwiebel und Knoblauchzehen und schneide sie klein. Gib Öl in einen Topf und dünste beides darin glasig an.

In der Zwischenzeit kannst du die leckere Einlage für die Suppe vorbereiten. Übergieße dazu 100 g TK-Erbsen mit kochendem Wasser, schrecke sie ab und lasse sie abtropfen. Schneide das altbackene Brot in kleine Würfel und röste es in einer Pfanne mit Butter bei mittlerer Hitze goldgelb. Nimm die Croûtons aus der Pfanne und röste die Pinienkerne darin an, bis auch sie goldbraun sind.