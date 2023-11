„Es ist noch Suppe da!“ – dieser Ausruf erklingt heute bestimmt an so manchem Esstisch. Am 19. November ist nämlich Tag der Suppe. Wir bei Leckerschmecker freuen uns als echte Suppenkasper ganz besonders über diesen Tag. Suppen und Eintöpfe sind einfach Seelenfutter und wärmen an kalten Tagen so richtig schön von innen. Zur Feier des Tages kochen wir euch ein besonderes Süppchen: eine herrliche Erbsen-Minz-Suppe! Sie überzeugt mit extra viel Frische, einer tollen grünen Farbe und einer kurzen Zubereitungszeit. Drei Varianten, mit denen ihr die Suppe vegetarisch und mit Fleisch pimpen könnt, verraten wir euch auch noch. Auf die Löffel, fertig, los!

Frische Alternative zur klassischen Erbsensuppe: Erbsen-Minz-Suppe

Die Erbsen-Minz-Suppe ist eine wunderbare Alternative zur klassischen Erbsensuppe mit Kartoffeln und Speck. Mit nur wenigen Zutaten zauberst du im Handumdrehen eine leckere Suppe, die nicht viel kostet, dafür mit richtig viel Geschmack punktet. Knackige TK-Erbsen verbinden sich mit frischer Minze, Schmand und Gemüsebrühe machen die Suppe schön cremig, aber nicht zu schwer. Die perfekte Wahl, wenn du auch in der kalten Jahreszeit mal Lust auf eine locker-leichte Suppe hast. Die Erbsen-Minz-Suppe ist ein Allrounder, den du das ganze Jahr über super zubereiten kannst. Im Frühling und Sommer schmecken auch frische Erbsen toll in der Suppe, im Herbst und Winter greifst du einfach in den Tiefkühler.

Wir bei Leckerschmecker lieben kuriose Feiertage rund um das Thema Essen und freuen uns als Foodies immer, wenn wir wieder einen neuen Tag entdecken. Der Tag der Suppe wird in Deutschland am 19. November gefeiert. Er hat einen heimischen Ursprung, stammt also, anders als viele andere kulinarische Feiertage, nicht aus den USA. Der Tag der Suppe wurde wahrscheinlich ins Leben gerufen, um Spenden zu sammeln für die Suppenküchen der Tafeln.

Suppen-Rezepte sind immer eine gute Idee! Man kann frische Zutaten verwenden, die sich wunderbar einfach miteinander kombinieren lassen, und die Suppen ganz nach dem eigenen Geschmack verfeinern. Ob cremig, würzig, scharf oder mild – es gibt unzählige Möglichkeiten, Suppen zu genießen. Für uns gehört die Erbsen-Minz-Suppe daher das ganze Jahr über zu unseren Lieblingen.

Wir können nicht genug von der Erbsen-Minz-Suppe bekommen, kochen sie daher auch gerne vor, nehmen sie zum Mittag mit auf die Arbeit und frieren sie für den Vorrat ein. Lass auch du dich überzeugen und koche die Erbsen-Minz-Suppe nach!

Erbsen-Minz-Suppe Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Personen Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Öl

500 g Erbsen TK

250 ml Gemüsebrühe

250 g Schmand

Salz

Pfeffer

1 Scheibe altes Brot

50 g Pinienkerne

1 EL Butter

1 Bund Minze Anleitungen Schäle die Zwiebel und Knoblauchzehen und schneide sie klein. Gib Öl in einen Topf und dünste beides darin glasig an.

Gib 400 g TK-Erbsen zu den Zwiebeln und lasse sie kurz mitdünsten. Gieße Gemüsebrühe und Schmand in den Topf, lasse alles aufkochen. Würze mit Salz und Pfeffer und lass die Suppe 15 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln.

In der Zwischenzeit kannst du die leckere Einlage für die Suppe vorbereiten. Übergieße dazu 100 g TK-Erbsen mit kochendem Wasser, schrecke sie ab und lasse sie abtropfen. Schneide das altbackene Brot in kleine Würfel und röste es in einer Pfanne mit Butter bei mittlerer Hitze goldgelb. Nimm die Croûtons aus der Pfanne und röste die Pinienkerne darin an, bis auch sie goldbraun sind.

Wasche die Minze, schüttle sie trocken und hacke sie klein. Gib etwa die Hälfte zur Suppe und püriere diese gründlich mit einem Stabmixer. Gieße die fertige Erbsen-Minz-Suppe durch ein feines Sieb und dann wieder zurück in den Topf.

Verteile die Erbsen-Minz-Suppe auf Suppenschalen und richte sie mit den Erbsen, Croûtons, Pinienkernen und einigen Minzblättern an. Notizen Die Croûtons sind eine prima Resteverwertung für übrig gebliebenes Brot, Brötchen oder Baguette.

Im Sommer schmeckt die Suppe auch wunderbar kalt, durch die Minze ist sie herrlich erfrischend. Für mehr Vielfalt sind diese Variationen genau das Richtige: Variante 1: Erbsen-Minz-Suppe mit Ziegenkäse Für eine noch cremigere Version der Suppe mit einer feinen Ziegenkäse-Note füge 100 g Ziegenfrischkäse dazu, wenn du Gemüsebrühe und Schmand zur Suppe gibst. Variante 2: Erbsen-Minz-Suppe mit Speck Hast du Lust auf mehr Textur und eine leckere Suppeneinlage mit Fleisch? Dann passen rauchige Speckwürfel sehr gut zum frischen Geschmack von Erbse und Minze. Wenn du die Croûtons und Pinienkerne anröstest, kannst du einfach 75 g Speckwürfel mitbraten. Und am Ende einfach mit über die fertige Suppe krümeln. Variante 3: Erbsen-Minz-Suppe mit Hähnchenspießen Garniert mit knusprigen Hähnchenspießen ergibt unsere Erbsen-Minz-Suppe eine tolle Vorspeise für Gäste. Für die Fleischspieße benötigst du bei 4 Portionen 400 g Hähnchenfilets. Tupfe die Filets trocken, schneide sie in 2 cm breite Streifen und stecke sie wellenförmig auf lange Schaschlikspieße. Erhitze 2 EL Öl in einer Pfanne. Würze die Spieße mit Salz und Pfeffer und brate sie unter mehrmaligem Wenden ca. 6 Minuten bei mittlerer Hitze goldbraun.

