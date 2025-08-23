Zauber dir köstliches Knusperglück

Bist du mal wieder auf der Suche nach einem einfach zubereiteten Snack, den du ganz leicht zu verschiedenen Situationen machen kannst? Dann sind diese Erbsenfrikadellen wie für dich gemacht. Probiere sie gleich aus und überzeuge dich von diesen köstlichen kleinen Goldstücken.

Rezept für knusprige Erbsenfrikadellen

Ich bin ehrlich: Von allen Hülsenfrüchten habe ich zu grünen Erbsen wohl das schwierigste Verhältnis. Es ist nicht so, dass ich ihren Geschmack nicht mag, sondern eher, dass sie für mich nie sonderlich spannend waren. Für den Großteil meines Lebens habe ich sie nur als Erbsen und Möhren kennengelernt. Das schmeckt natürlich okay, aber bis heute ist mir noch niemand unter die Nase gekommen, der von sich behaupten konnte, dass das sein Lieblingsgericht wäre.

Zum Glück hat sich die Erbse in den letzten Jahren aber sehr gemausert. Nicht zuletzt verdankt sie das wohl auch dem boomenden Markt an Fleischersatzprodukten, denn mittlerweile setzen einige der Firmen für ihre Produkte auf Erbsenprotein verschiedener Erbsensorten statt auf Soja. Für diese Erbsenfrikadellen musst du sie aber nicht erst kompliziert verarbeiten. Ich würde sogar sagen, dass sie mit weniger Aufwand zubereitet werden als Kartoffelpuffer – und das soll doch etwas heißen.

Dazu kommt außerdem noch ein herrlich frischer Minz-Joghurt-Dip, der die kleinen knusprigen Frikadellen herrlich abrundet. Die Erbsenfrikadellen bieten sich für die unterschiedlichsten Anlässe an. Ob als Snack für unterwegs, als herzhafte Füllung in einem Wrap, angerichtet auf einem Salat oder etwas größer geformt und dann als Burgerpatty. Sie machen garantiert immer eine hervorragende Form.

Da sie kalt ebenfalls immer noch gut schmecken, kannst du sie dir auch problemlos abends vorbereiten, ein paar wegschnabulieren und dir den Rest am nächsten Tag für die Arbeit einpacken. Der Dip ist so schnell zubereitet, dass du ihn immer wieder frisch anrühren kannst. Probiere doch ein wenig herum, wie viel Minze und Zitrone du hineingeben kannst, bis du deine perfekte Mischung gefunden hast.

Erbsenfrikadellen Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Frikadellen Zutaten 1x 2x 3x Für die Frikadellen: 400 g grüne Erbsen frisch oder TK

1 rote Zwiebel

3 Knoblauchzehen

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Ei Größe M

120 g Semmelbrösel

40 g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

1 EL Zitronensaft

1 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL Kreuzkümmel

2 EL Petersilie frisch Für den Dip: 1 Knoblauchzehe

2 EL frische Minzblätter

200 g Naturjoghurt

1 EL Zitronensaft Zubereitung Wenn du frische Erbsen nutzt, dann blanchiere sie 2-3 Minuten. Gieße sie ab und lass sie abkühlen. Greifst du zu TK-Erbsen, dann lass sie auftauen.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und würfle beides fein. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate sie glasig an.

Zerdrücke die Erbsen grob, z.B. mit einem Kartoffelstampfer 🛒 . Gib die Zwiebel-Knoblauch-Mischung, Ei, Semmelbrösel, Mehl, Backpulver, Zitronensaft und Gewürze dazu.

Vermische alles zu einer einheitlich, gut formbaren Masse. Hebe die Petersilie unter. Sollte die Masse zu klebrig sein, füge noch ein paar Semmelbrösel hinzu.

Ziehe für den Dip die letzte Knoblauchzehe ab und schneide sie ganz fein. Wasche die Minze ab, tupfe sie trocken und schneide sie ebenfalls fein.

Gib alle Zutaten für den Dip in eine kleine Schüssel und verrühre sie gut miteinander.

Forme mit leicht feuchten Händen kleine Frikadellen aus der Ebsenmasse.

Erhitze ausreichend Öl in einer großen Pfanne. Brate die Frikadellen portionsweise bei mittlerer Hitze von beiden Seite 3-4 Minuten goldbraun. Lass sie vor dem Servieren auf einem Küchenpapier abtropfen.

