Für diesen Erbsensalat mit Feta brauchst du nur 10 Minuten

Jetzt geht es rund, denn heute dreht sich mal alles um die Erbse. Erbsen sind als Zutat in viele Gerichten einfach nicht wegzudenken. Trotzdem spielen sie da oft nur eine Nebenrolle. Wir finden: Das muss sich dringend ändern und präsentieren dir heute einen knackigen Erbsensalat mit Feta, in dem die grüne Hülsenfrucht nicht nur der Star ist, sondern der auch schneller zubereitet ist, als du Erbsensalat sagen kannst. Na ja, fast zumindest.

Schnelles Rezept für Erbsensalat mit Feta

Ein Salat aus Erbsen? Das mag vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen, das Ergebnis wird dich aber überzeugen. Von Juni bis September hat das Gemüse Saison und wir können es erntefrisch auf Wochenmärkten und manchmal auch im Supermarkt kaufen. Was liegt da näher, als aus der Hülsenfrucht einen leckeren Salat zu zaubern?

Legen wir also los. Beginne damit, die Erbsen aus der Schale zu palen. Schneide eine Schalotte in Würfel, zupfe die Minzblätter vom Stiel und hacke sie klein. Wasche auch eine Zitrone und reibe die Schale ab. Gib dann alle Erbsen in eine Schüssel und vermenge sie mit den Schalottenwürfeln, der gehackten Minze und der Zitronenzeste.

Danach geht es auch schon ans Dressing. Presse dafür eine halbe Zitrone aus und vermenge ihren Saft mit Olivenöl, flüssigem Honig, Salz und Pfeffer zu einer homogenen Soße, die du über den Salat gießt. Rühre alles gut um und zerbrösle dann den Feta. Den streust du über den Salat, und fertig. Du kannst dir den Erbsensalat mit Feta sofort schmecken lassen oder ihn noch für eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

Bekommst du keine frischen Erbsen, musst du auf den Salat trotzdem nicht verzichten. Die gute Nachricht: Er gelingt auch mit tiefgekühlten Exemplaren. Fülle diese in eine Schale, übergieße sie mit kochendem Wasser und lass sie dann für etwa acht Minuten ziehen. Beim Probieren sollten sie nach der Ziehzeit weich, aber noch knackig sein. Dann kannst du sie weiterverarbeiten. Sind sie noch hart, lass sie einige Minuten länger im Wasser.

Was in unserem Salat auf keinen Fall fehlen darf, ist die Minze. Dass Minze und Erbsen als perfektes kulinarisches Traumpaar gelten, dürfte schon länger bekannt sein. In unserem Salat sorgt das Kraut außerdem noch für einen kühlenden Effekt beim Essen, weshalb er für uns der ideale Sommersalat ist.

