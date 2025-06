Erdbeer-Basilikum-Limonade ohne Zucker: So schmeckt der Sommer

Du brauchst keine Unmengen Zucker, um ein Getränk zu machen, das nach Sommer ruft. Viel besser schmeckt es, wenn du reife, saisonale Früchte verwendest, um etwas ganz Besonderes zu schaffen. Ein paar gute Erdbeeren und frisches Basilikum in der Kombination sind absolut unschlagbar und stillen jeden noch so starken Durst. Hier ist unser Rezept.

Erdbeer-Basilikum-Limonade: begeistert mit wenig Aufwand

Erdbeeren haben gerade ihre Hochsaison! Also ab in den Laden oder zum Wochenmarkt und schnapp dir ein paar pralle, saftige Früchte, bevor sie an Geschmack verlieren. Sie eignen sich frisch, für Marmelade oder zum Einfrieren. Doch auch als Limonade sind sie nicht zu verachten, genauer gesagt: als Erdbeer-Basilikum-Limonade.

Die ist einfacher zubereitet als du denkst, denn du musst für sie keinen aufwendigen Sirup kochen. Stattdessen kommen alle Zutaten frisch in den Mixer. Du brauchst etwa 300 Gramm Erdbeeren für einen Liter Limonade. Schneide sie grob und gib sie mit ein paar Blättern Basilikum und dem Saft einer halben Zitrone in einen Mixer oder püriere sie mit dem Pürierstab. Wenn du die Basilikumblätter vorher leicht andrückst, entfalten sie mehr Aroma. Kannst du nicht ohne etwas Süßes, füge einen Schuss Agavendicksaft hinzu.

Danach kommt der entscheidende Schritt: Passiere das Püree durch ein feines Sieb, damit du später keine Kerne oder Fasern im Glas hast. Gieße die Mischung mit kaltem Mineralwasser auf und rühre um. Wenn du es intensiver magst, nimm weniger Wasser und mehr Püree. Garniere mit einem Basilikumblatt und Eiswürfeln und schon ist dein sommerliches Spaßgetränk fertig!

Süß, säuerlich, erfrischend und spritzig schmeckt die Erdbeer-Basilikum-Limonade. Perfekt für Tage, an denen die Sonne etwas zu stark vom Himmel knallt oder der angesagte Schauer ausbleibt. Genug trinken ist wichtig – und mit diesem Getränk wird es zum Kinderspiel!

Noch mehr erfrischende Sommergetränke gefällig? Da haben wir etwas für dich! Wie wäre es mit Löwenzahnlimonade oder ein Agua de Jamaica, eine mexikanische Hibiskus-Limonade mit Gewürzen? Auch toll: Orangen-Rosmarin-Eistee.

Erdbeer-Basilikum-Limonade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 300 g reife Erdbeeren

1 Handvoll frische Basilikumblätter

1/2 Zitrone

750 ml Mineralwasser

Eiswürfel Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide die Früchte grob. Zerdrücke die Basilikumblätter in deiner Hand.

Gib Erdbeeren, Basilikum mit Zitronensaft und den Basilikumblättern in einen Mixer oder püriere alles mit dem Stabmixer fein.

Passiere das Püree durch ein feines Sieb in eine Karaffe, damit Kerne und Fasern zurückbleiben. Gieße mit kaltem Mineralwasser auf und rühre gut um.

Serviere die Limonade mit Eiswürfeln und garniere mit ein paar Basilikumblättern. Notizen Füge bei Bedarf etwas Agavendicksaft hinzu, wenn du es süßer magst.

