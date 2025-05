Erdbeer-Buttermilch-Scones zum Frühstück: very British

Scones sind ein typisch britisches Gebäck, das gern zum traditionellen Afternoon Tea serviert wird. Besonders gut schmecken sie mit Marmelade und Butter. Auch als süßes Frühstück kannst du sie servieren. Wir zeigen dir, wie du aus wenigen Zutaten Erdbeer-Buttermilch-Scones backst.

Rezept für einfache Erdbeer-Buttermilch-Scones

Die Zubereitung von Scones ist nicht kompliziert. Der Teig besteht aus Mehl, Backpulver, Zucker, Buttermilch, Ei, Zitronenabrieb und kalter Butter. Vermische im ersten Schritt Mehl, Salz, Backpulver, Zucker und Zitronenabrieb miteinander und füge danach die kalte Butter hinzu. Verknete alle Zutaten mit den Händen zu einem groben Teig. Dabei dürfen gern noch ein paar kleine Butterstücke im Teig bleiben.

Tipp: Für die besondere Konsistenz von Scones ist die Butter verantwortlich. Die sollte beim Zubereiten des Teigs möglichst kalt sein. Stelle sie am besten 20 Minuten vorher in kleine Stücke geschnitten in das Tiefkühlfach deines Kühlschranks.

Ist die Butter im Teig verarbeitet, rührst du noch die Buttermilch und das Ei mit einer Gabel unter und gibst zum Schluss vorsichtig geschnittene Erdbeeren hinzu.

Nun formst du den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck. Da der Teig recht krümelig ist, geht auch das mit den Händen am besten. Mit einem Messer schneidest du den Teig danach in acht Dreiecke, die aussehen wie kleine Kuchenstücke. Setze diese auf ein Backblech, bestreiche sie mit Milch und streue noch etwas braunen Zucker darüber. Danach kommen sie für 30 Minuten in den Ofen, bis sie goldbraun sind.

Ob du deine Erdbeer-Buttermilch-Scones ganz traditionell am Nachmittag zu einer Tasse Tee (oder Kaffee), mit Marmelade und Butter bestrichen, genießt oder mit dem süßen Gebäck als Frühstück in den Tag startest, bleibt dir überlassen. Fest steht aber: Sie schmecken so gut, dass du Scones ab jetzt bestimmt öfter backen wirst.

Du magst den britischen Way of Life? Dann probiere auch unsere anderen landestypischen Rezepte. Mit diesen englischen Teekuchen wird deine eigene Tea Time unvergesslich. Scones gibt es auch in der klassischen Variante, die besonders gut mit einer Orangenmarmelade wie in England schmecken.