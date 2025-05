Erdbeer-Buttermilch-Smoothie: cremig-fruchtiger Frühstücksdrink

Endlich gibt es wieder frische Erdbeeren. Die süßen, roten Früchte lachen uns aus den Supermarktregalen und an Marktständen an und laden uns dazu ein, etwas Köstliches aus ihnen zuzubereiten. Wie wäre es mal mit einem cremigen Frühstückdrink, der einen schon am Morgen mit Vitaminen versorgt und zudem noch satt macht? Dann gönne dir einen Erdbeer-Buttermilch-Smoothie.

Schnell gemixt: Erdbeer-Buttermilch-Smoothie

Erdbeeren sind doch einfach das beste am Frühling, oder? Sie schmecken einfach immer, egal ob in einem Kuchen, als Dessert oder wie in diesem Fall als fruchtiger Smoothie. Der ist auch noch richtig schnell gemacht, besteht aus nur wenigen Zutaten und liefert dir zum Start in den Tag schon eine große Portion Vitamine und Mineralstoffe. Vitamin C, Kalium und Folsäure sind nur ein paar Beispiele der gesunden Inhaltsstoffe, die in der Powerfrucht stecken. Zudem sind Erdbeeren zucker- und kalorienarm und machen durch enthaltene Ballaststoffe auch noch satt.

Und wo wir schon beim Thema sind: Die Vorteile einer Natur-Buttermilch sind ebenfalls nicht zu verachten. Worauf wartest du? Besorg dir frische Erdbeeren und mixe dir gleich einen Erdbeer-Buttermilch-Smoothie.

Putze einfach die Erdbeeren und gib sie zusammen mit etwas Vanilleextrakt, Limettensaft und Buttermilch in einen Standmixer und mixe alles gut durch. Besonders lecker schmeckt der Smoothie, wenn du ihn gut gekühlt genießt. Er schmeckt unter anderem zum Frühstück und ist auch eine leckere Zwischenmahlzeit.

Wenn die Erdbeersaison vorbei ist, kannst du den Smoothie auch mal mit Himbeeren, Pfirsichen oder Heidelbeeren probieren. Diese Früchte harmonieren ebenfalls gut mit dem säuerlichen Geschmack der Buttermilch. Im Herbst schmeckt der Frühstücksdrink zum Beispiel mit Pflaumen.

Erdbeer-Buttermilch-Smoothie Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g frische Erdbeeren

300 ml Natur-Buttermilch gekühlt

1 TL Honig

1/2 TL Vanilleextrakt

1 TL Limettensaft optional

Eiswürfel nach Geschmack Zubereitung Wasche die frischen Erdbeeren gründlich, entferne das Grün und halbiere sie.

Gib die Erdbeeren zusammen mit der Buttermilch in einen Mixer. Füge noch Honig, Vanilleextrakt 🛒 sowie Limettensaft hinzu und mixe alles 30–60 Sekunden, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Fülle den Smoothie in Gläser und gib nach Geschmack noch Eiswürfel dazu. Genieße ihn sofort.

