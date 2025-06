Dieser Shake schmeckt nach Sommer: Erdbeer-Cheesecake zum Schlürfen

Die Temperaturen steigen, der Asphalt flimmert und alles, was da jetzt noch hilft, sind drei Dinge: den Rest des Sommers am See verbringen, sich zwischendurch im Wasser abkühlen und einen erfrischenden, cremigen Erdbeer-Cheesecake-Shake schlürfen. Bei einem der beiden Punkte bist du genau an der richtigen Adresse, die anderen musst du mit deinem Chef klären.

Erdbeer-Cheesecake-Shake: in Windeseile bereit zur Erfrischung

Wir in der Leckerschmecker-Redaktion lieben Erdbeeren. Und wir lieben gute Desserts, wie zum Beispiel einen guten Cheesecake. Kaum verwunderlich, dass wir uns auch in dieses herrlich erfrischende Getränk verguckt haben, oder?

Der Erdbeer-Cheesecake-Shake ist eine köstliche Erfrischung, die irgendwo zwischen Dessert und Getränk liegt. Als hätte man ein Stück Erdbeer-Cheesecake in ein Glas gegossen. Er schmeckt süß, fruchtig, leicht zitronig und hat eine samtige Textur, die auf deiner Zunge zergeht.

Die Kombination aus simplen Zutaten sorgt hier für ein exquisites Ergebnis, das du im Handumdrehen zubereitet hast. Sobald dich das Verlangen nach dieser Erfrischung überkommt, brauchst du nur zehn, vielleicht 15 Minuten und schon kannst du dich über den Shake hermachen.

Die Erdbeeren sorgen für ein sommerlich-fruchtiges Aroma. Der Frischkäse bringt den typischen Cheesecake-Geschmack mit hinein und der Joghurt verleiht dem Getränk eine angenehme Frische, während die Milch vor allem dafür zuständig ist, für die richtige Trinkkonsistenz zu sorgen. Also, worauf wartest du? Pack deinen Standmixer oder Pürierstab aus und zauber dir eine Erfrischung, von der du nicht genug bekommen wird.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Falls du jetzt noch auf der Suche für weitere sommerliche Getränke bist, dann kannst du dich auf Leckerschmecker verlassen. Ein Bananen-Schokoladen-Smoothie macht Naschkatzen zum Frühstück garantiert glücklich. Wenn du morgens den Schub Koffein brauchst, dann mixe dir einen Kaffee-Shake. Und unwiderstehlich gut ist außerdem dieser Zimtschnecken-Milchshake.

Erdbeer-Cheesecake-Shake Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Erdbeeren

150 g Zucker

150 g Frischkäse

250 g griechischer Joghurt

150 ml Milch

2 TL Zitronenabrieb von einer unbehandelten Zitrone

1 TL Vanilleextrakt gibt es online z.B. hier 🛒 Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und gib sie mit dem Zucker in ein hohes Gefäß oder Standmixer.

Füge Frischkäse, Joghurt, Milch, Zitronenabrieb und Vanilleextrakt hinzu.

Püriere die gesamte Mischung fein, bis der Shake cremig und glatt ist.

Verteile ihn auf 4 Gläser. Garniere sie nach Belieben mit Erdbeerscheiben oder Zitronenzeste. Notizen Wenn du es noch zitroniger magst, dann presse die Zitrone aus und gib, je nach Geschmack, etwas von ihrem Saft dazu.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.