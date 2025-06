Wenn Brot süß und salzig kann: Erdbeer-Focaccia

Fluffig, fruchtig, unwiderstehlich – so lässt sich diese Erdbeer-Focaccia in drei Worten beschreiben. Wenn du diesen Sommer Lust auf Abwechslung ist, ist dieses Rezept genau richtig. Die Mischung aus süßen Erdbeeren, würzigem Rosmarin, Knoblauch und einem Hauch von Honig auf einem goldenen Hefeteig wird dich nicht enttäuschen. Neugierig? Hier gibt’s das Rezept!

So wird die Erdbeer-Focaccia richtig lecker

Focaccia – allein der Klang dieses Wortes lässt doch schon an Italien denken, oder? Und genau da gehört es auch hin, genauer gesagt in die Region Ligurien. Ursprünglich war Focaccia ein einfaches Fladenbrot aus Hefeteig, das traditionell mit Olivenöl beträufelt, mit Salz bestreut und manchmal mit Kräutern wie Rosmarin belegt wurde. Der Name selbst stammt vom lateinischen „focus“ ab, was so viel wie „Herd“ oder „Feuerstelle“ bedeutet. Es war das Brot der einfachen Leute, das direkt in einfachen Öfen gebacken wurde. Heute ist Focaccia aber längst ein Brotklassiker, der überall auf der Welt geliebt wird!

Das Geheimnis der Focaccia liegt in ihrem weichen Inneren und ihrer goldbraun knusprigen Kruste. Der Teig ist ähnlich wie der einer Pizza, enthält aber meist mehr Olivenöl, was ihm eine besonders saftige Textur gibt. Das typischste Merkmal sind die charakteristischen Mulden, die du mit den Fingerspitzen in den Teig drückst, bevor es in den Ofen geht – übrigens nicht nur ein Spaß für die Hände, sondern auch ziemlich wichtig, damit das Olivenöl tief in den Teig sickert und ihm so seinen intensiven Geschmack verleiht.

Traditionell wird Focaccia pur oder nur leicht gewürzt serviert. Aber heutzutage lieben wir es, das Brot kreativ zu variieren – wie in diesem Rezept, wo fruchtig-süße Erdbeeren einen spannenden Kontrast zum herzhaften Hefeteig bilden.

Genieße die Erdbeer-Focaccia einfach pur oder serviere sie als Beilage zu einem knackigen Salat mit Honig-Senf-Dressing. Genauso gut harmoniert Frisch- oder Ziegenkäse. Einfach etwas davon darauf streichen und genießen! Dazu schmeckt ein fruchtiger Rosé oder ein eisgekühltes Ingwerbier fantastisch.

Unser Focaccia mit Weintrauben schmeckt ebenso herrlich und vereint salzig und süß. Oder backe einmal unser Tomaten-Walnuss-Focaccia nach. Und diese Blumen-Focaccia ist ein Hingucker beim nächsten Brunch. Viel Spaß beim Nachmachen!

Erdbeer-Focaccia Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 1 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 160 ml warmes Wasser

1 TL Trockenhefe

1 TL Zucker

250 g Mehl Type 405 oder 550

1 TL Salz

1 EL Olivenöl Für das Topping: 250 g Erdbeeren

1 Knoblauchzehe

Einige Zweige frischer Rosmarin

3 EL Olivenöl

2 EL Honig

Fleur de Sel nach Geschmack, z.B. dieses hier 🛒

frisch gemahlener Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Vermische das warme Wasser, die Trockenhefe und den Zucker in einer kleinen Schüssel. Lass die Mischung für etwa 5-10 Minuten stehen, bis sie leicht schaumig wird.

Gib das Mehl und das Salz in eine größere Schüssel. Forme eine Mulde in der Mitte. Gieße die Hefe-Mischung und das Olivenöl in die Mulde. Knete den Teig mit den Händen oder einem Knethaken, bis er geschmeidig und elastisch ist (ca. 5-10 Minuten).

Bedecke die Schüssel mit einem feuchten Tuch und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Wasche derweil die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in Scheiben oder Viertel. Schäle die Knoblauchzehe und hacke sie fein. Zupfe die Rosmarinnadeln von den Zweigen und hacke sie grob.

Belege ein Backblech mit Backpapier und heize den Ofen auf 250 °C Ober-/Unterhitze oder 230 °C Umluft vor.

Lege den Teig auf das Blech und ziehe ihn in die gewünschte Form. Drücke mit den Fingern ein paar Mal tief in den Teig. Decke den Teig erneut mit einem feuchten Tuch ab und lass ihn nochmals 30 Minuten gehen.

Verteile die Erdbeeren, den Knoblauch und den Rosmarin auf der Focaccia. Beträufle das Ganze mit Olivenöl und Honig. Bestreue alles beliebig mit Fleur de Sel und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer.

Backe die Focaccia für 10-15 Minuten. Verringere die Temperatur nach der Hälfte auf 180 °C.

