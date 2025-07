Erdbeer-Granola: So lecker ist selbst gemachtes Knuspermüsli zum Frühstück

Mit Müsli oder Granola ist es so eine Sache. In den Varianten, die man in Supermarkt kaufen kann, ist garantiert immer eine Zutat enthalten, die man nicht mag. Bei den einen sind es die Rosinen, bei den anderen vielleicht Kokosraspeln. Diese Sachen dann herauszusammeln macht definitiv zu viel Arbeit. Die beste Lösung: Granola selber machen. So bestimmst du ganz allein, welche Zutaten mit hinein dürfen und welche deine strenge Türpolitik abweist. Wie solch ein Knuspermüsli aus der eigenen Küche aussehen könnte, zeigt dir unser selbst gemachtes Erdbeer-Granola.

Schmeckt am besten selbst gemacht: Erdbeer-Granola

Gekaufte Frühstückscerealien haben aber noch ein Problem: Die meisten enthalten eine Menge Zucker. Mit einer selbst zubereiteten Variante kannst du auch hier selbst bestimmen, wie süß dein Granola werden soll. Wir verwenden für unser Erdbeer-Granola Honig zum Süßen. Es funktioniert aber auch mit Ahornsirup, wenn du eine vegane Version haben möchtest.

Besorge dir zuerst alle Zutaten, die in dein Knuspermüsli sollen. Das können Haferflocken sein, Leinsamen, Mandeln und wie hier, auch getrocknete Erdbeeren sowie gehackte Schokoladenstückchen. Wähle aus, was dir besonders gut schmeckt. Du kannst zum Beispiel auch Mohn, Haselnüsse, Kakaonibs oder Kokoschips hinzufügen. Für ein bisschen zusätzliches Aroma kommt noch etwas Zimt dazu.

Vermenge dann Haferflocken mit Leinsamen, gehackten Mandeln, einer Prise Salz und Zimt mit flüssigem Honig und etwas neutralem Pflanzenöl. Verteile die Mischung gut auf einem Blech, das du mit Backpapier ausgelegt hast, und backe alles etwa 15 Minuten.

Nach der Hälfte der Zeit, mischst du das Granola mit einem Löffel einmal gut durch. Danach muss dein homemade Granola erst einmal gut auskühlen, bevor du die gefriergetrockneten Erdbeeren und die Schokolade unterhebst. Fülle alles in ein luftdicht verschließbares Glas und genieße das Knuspermüsli mit Milch oder Joghurt und frischen Früchten, wenn du magst.

Und weil selbst gemacht eben doch am besten schmeckt, gibt es hier noch mehr tolle Ideen. Probiere geröstete Haferflocken mit Honig, Granola-Cups mit Beeren und Joghurt oder ein süß-salziges Brezel-Granola.

Erdbeer-Granola Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 200 g zarte Haferflocken

50 g gehackte Mandeln

2 EL Leinsamen

3 EL flüssiger Honig

2 EL Rapsöl

1/2 TL Zimt

1 Prise Salz

40 g getrocknete Erdbeeren

50 g zartbitter Schoko-Chunks Zubereitung Heize den Backofen auf 160 °C Umluft vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Mische Haferflocken, Mandeln und Leinsamen in einer großen Schüssel.

Füge Honig, Öl, Zimt und eine Prise Salz hinzu. Verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Verteile die Mischung gleichmäßig auf dem Backblech und backe alles für rund 15 Minuten auf mittlerer Schiene. Wende das Granola nach der Hälfte der Backzeit einmal mit einem Löffel, damit alles gleichmäßig durchbacken kann.

Nimm das Granola heraus, lass es vollständig abkühlen. Mische die getrockneten Erdbeeren 🛒 und die Schokoladenstücke unter und fülle alles in ein luftdichtes Glas.

