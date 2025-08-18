Das beste Frühstück für einen entspannten Start in den Tag

Morgens keine Lust auf Stress? Schon gar nicht, wenn es um die Zubereitung des Frühstücks geht? Das ist verständlich. Deshalb kommt hier eine Frühstücksidee für dich, die nicht nur satt (und glücklich) macht, sondern sich auch richtig einfach zubereiten lässt und perfekt in den Sommer passt. Wie wäre es mit einem Erdbeer-Joghurt-Quark mit Lotus-Crumble?

Frühstück für Eilige: Erdbeer-Joghurt-Quark mit Lotus-Crumble

Für einen entspannten Start in den Tag gehört auch ein entspanntes Frühstück. Das sollte möglichst schnell und ohne Aufwand zubereitet sein. Wie gut, dass es diesen Erdbeer-Joghurt-Quark mit Lotus-Crumble gibt. Schaufle dir 15 Minuten deiner wertvollen Zeit frei, schnapp dir die Zutaten und fang an.

Damit dein Frühstück möglichst lange satt macht, besteht unser Erdbeer-Joghurt-Quark aus gleich zwei Proteinquellen. Du kannst es dir denken: Joghurt und Quark. Verrühre beides miteinander und gib für Süße und Geschmack etwas Honig (alternativ Ahornsirup) sowie Vanilleextrakt hinzu. Die Erdbeeren putzt du und schneidest sie in kleine Würfel. Einen Teil davon rührst du unter die Creme.

Für die crunchige und zugleich karamellige Note sorgen die Lotus-Crumble. Die zuschlägst du mit einem Nudelholz zu einer krümeligen Masse und schmilzt Butter. Vermische beides und rühre gut um, bis Krümel entstehen. Nun kannst du den Joghurt-Quark auch schon in Schalen aufteilen, die restlichen Erdbeeren darauf verteilen und die Crumble darüber streuen. Lass es dir schmecken.

Fehlt dir was? Dann kannst du zum Beispiel noch gehackte Schokolade unter die Creme mischen. Oder du nimmst statt Erdbeeren mal Himbeeren oder Heidelbeeren. Auch mit anderen Lieblingsfrüchten schmeckt dieses Frühstück.

Erdbeer-Joghurt-Quark mit Lotus-Crumble Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Erdbeeren

250 g Magerquark

200 g Naturjoghurt 3,5 % Fett

2 EL Honig

1 TL Vanilleextrakt

100 g Lotus Biscoff Kekse online, zum Beispiel hier 🛒

30 g Butter Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in kleine Stücke.

Verrühre in einer Rührschüssel Quark, Joghurt, Honig und Vanilleextrakt zu einer glatten Creme. Gib 2/3 der Beeren hinzu und rühre sie gut unter.

Zerkleinere die Lotus-Kekse in einem Gefrierbeutel mit einem Nudelholz zu feinen Krümeln.

Gib die Butter in einen Topf und schmelze sie.

Mische die Keksbrösel mit der geschmolzenen Butter, bis feine Streusel entstehen.

Fülle die Creme in zwei Schüsseln, verteile die restlichen Erdbeeren obendrüber und streue die Lotus-Crumle obendrüber.

