Erdbeer-Kokos-Riegel: süßes Vergnügen, selbst gemacht

Na gut, mal ehrlich: Schokoriegel selbst machen klingt im ersten Moment nach ganz schön viel Arbeit, oder? Aber hey, du kriegst nicht nur richtig leckere Erdbeer-Kokos-Riegel – der Weg ist hier das Ziel. Und vor allem macht’s auch noch jede Menge Spaß! Also traue dich und kreiere mit uns deinen eigenen fruchtig-schokoladigen Riegel.

Einfaches Rezept für Erdbeer-Kokos-Riegel

Schon das Arbeiten mit Schokolade hat etwas Magisches. Wie sie langsam im Wasserbad schmilzt und dabei ihren unverwechselbaren Duft verströmt, bringt sofort Vorfreude auf das Endergebnis. Die geschmolzene Schokolade gießt du in einer dünnen Schicht in Riegelformen oder in eine Auflaufform und gibst sie anschließend in den Kühlschrank.

Dann kommen die gefriergetrockneten Erdbeeren ins Spiel. Diese in den Mixer zu geben und sie in Pulver zu verwandeln, macht gute Laune. Aber aufgepasst, das Erdbeerpulver staubt ordentlich. Also schön vorsichtig mixen und arbeiten.

Jetzt fehlt noch die Kokosnuss-Komponente. Diese entsteht durch Kokoscreme, Kokosflocken und Kokosöl, die mit dem Erdbeerpulver zu einer herrlich cremig-fruchtigen Füllung vermischt werden. Das Zusammenspiel aus Aromen und Texturen lässt erahnen, wie besonders die Riegel am Ende werden. Und das Beste: Sie kommen ohne zusätzlichen Zucker aus.

Die Kokos-Erdbeer-Füllung wird zwischen zwei Schokoladenschichten gestrichen. Zum Abschluss kannst du die Erdbeer-Kokos-Riegel noch nach deinen Vorstellungen mit Erdbeerscheiben und Kokosflocken dekorieren, bevor sie erneut für mindestens 30 Minuten gekühlt werden.

Die Kokos-Erdbeer-Riegel, mit Liebe und Geduld geschichtet und dekoriert, sind nicht nur lecker, sondern auch ein echter Hingucker.

Ein weiterer Vorteil der DIY-Riegel? Du weißt ganz genau, was du bekommst. Keine langen Zutatenlisten mit unaussprechlichen Zusatzstoffen, sondern pure Köstlichkeit nach deinem Geschmack. Möchtest du die Riegel vielleicht mit dunkler Schokolade etwas bitterer halten? Oder eine zusätzliche Zutat wie gehackte Nüsse hinzufügen? Alles ist möglich. Probier dich aus und finde deinen Lieblingsriegel!

Und, Riegel machen ist gar nicht so schwer, oder? Wenn du magst, haben wir noch weitere Rezept-Ideen für dich, mit denen du die Leckereien ganz einfach selbst machen kannst. Schoko-Fans lieben veganes Twix und ebenfalls ohne zusätzlichen Zucker kommen die Bananen-Himbeer-Riegel aus. Einen gesunden Snack zauberst du dir mit Müsliriegeln mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos. Welche dürfen es zuerst sein?

Erdbeer-Kokos-Riegel Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 1 Silikonform für Riegel Zutaten 1x 2x 3x 150 g Schokolade

50 g gefriergetrocknete Erdbeeren online z.B. hier 🛒

200 g Kokoscreme aus einer Dose Kokosmilch

50 g Kokosraspeln

20 g Kokosöl Zubereitung Schmilz die Hälfte der Schokolade in einem Wasserbad und fülle sie in kleine Silikonformen oder gieße sie auf eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform. Stell das Ganze für 15 Minuten in den Kühlschrank, damit die Schokolade fest wird. Wenn’s schneller gehen soll, kannst du sie auch kurz in den Gefrierschrank stellen.

Mahle in der Zwischenzeit die gefriergetrockneten Erdbeeren in einem Mixer zu feinem Pulver. Achtung, das staubt ziemlich! Lasse den Mixer daher noch einen Moment geschlossen, bevor du ihn öffnest.

Öffne die Dose Kokosmilch, ohne sie vorher zu schütteln. Nimm mit einem Löffel die feste, cremige Masse heraus.

Vermische die Kokoscreme mit den Kokosraspeln, dem Kokosöl und dem Erdbeerpulver.

Streiche die Erdbeer-Kokoscreme auf die gekühlte Schokolade. Schmilz die restliche Schokolade im Wasserbad und verteile sie gleichmäßig auf der Erdbeer-Kokoscreme.

Dekoriere die Erdbeer-Kokos-Riegel nach Belieben mit Erdbeerscheiben und Kokosflocken. Stelle die Riegel für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank, damit alles fest wird. Notizen Die Riegel sind im Kühlschrank eine Woche haltbar und im Gefrierschrank rund drei Monate.

