Edle Früchte im Glas: Erdbeer-Rhabarber-Chiapudding

Mach dein Frühstück zur besten Mahlzeit des Tages mit unserem unwiderstehlichen Erdbeer-Rhabarber-Chiapudding! Der frische Geschmack von Erdbeeren und das spritzige Aroma von Rhabarber, kombiniert mit der sanften Textur von Chiasamen sorgen für einen Power-Start in den Tag. Probier’s aus!

So machst du dir einen Erdbeer-Rhabarber-Chiapudding

Erdbeer-Rhabarber ist eine unschlagbare Kombination. Daher gibt es sie heute in Form von Chiapudding. Perfektes Frühstück für unterwegs, fürs Büro oder die Uni. Du kannst ihn ganz einfach am Abend vorher vorbereiten und brauchst ihn am nächsten Tag nur noch einzupacken und Löffel für Löffel zu genießen. Ein bisschen Arbeit ist jedoch nötig. Wir zeigen dir aber in unserem Rezept Schritt für Schritt, wie’s geht.

Zuerst wäschst und schnippelst du den Rhabarber und die Erdbeeren klein. Denn daraus kochen wir ein Kompott. Dazu packst du die Rhabarber- und Erdbeerstücke mit etwas Zucker in einen Topf und kochst sie ein. Danach lässt du das Ganze abkühlen, bevor du es fein pürierst. In der Zwischenzeit kannst du den Chiapudding anmischen. Dafür rührst du Chiasamen in Milch ein. Je nach Belieben kannst du noch süßen. Dann muss das Ganze für einige Minuten quellen. Wir geben noch ein wenig griechischen Joghurt dazu, um den Pudding noch cremiger zu machen. Und Vanilleextrakt sorgt für zusätzlichen Geschmack und harmoniert wunderbar mit dem Rhabarber.

Nachdem du das abgekühlte Erdbeer-Rhabarber-Kompott püriert hast, kannst du es unter den Chiapudding mixen. Zuletzt brauchst du ihn nur noch in Gläser oder Schüsseln abfüllen, mit einigen Erdbeeren toppen und für einige Stunden oder am besten über Nacht im Kühlschrank kaltstellen.

Erdbeeren als Topping sind dir zu eintönig? Dann garniere dein Frühstück doch einfach mit Himbeeren oder Blaubeeren. Für einen exotischen Touch sorgen Mangowürfel. Natürlich lässt sich auch mit Gewürzen spielen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Prise Zimt für eine leicht warme Note? Oder einem Spritzer Orangenblütenwasser für einen besonderen Touch? Was immer geht: ein paar gehackte Nüsse wie Mandeln oder Walnüsse. Kokos-Chips sorgen ebenso für Crunch.

Erdbeer-Rhabarber-Chiapudding Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Erdbeeren

100 g Rhabarber

1 EL Zucker

3 EL Chiasamen

200 ml Milch

1 EL Honig

100 g griechischer Joghurt

1 TL Vanilleextrakt Zubereitung Wasche die Erdbeeren und den Rhabarber. Entferne die Blätter und Enden der Stangen. Würfle die Erdbeeren und den Rhabarber klein. Stelle eine Handvoll Erdbeeren für das Topping beiseite.

Gib den Rhabarber und die Erdbeeren zusammen mit Zucker in einen Topf und koche beides ein, bis der Rhabarber weich ist.

Lass das Kompott abkühlen und püriere es in einem Mixer oder mit einem Pürierstab fein.

Mische Chiasamen, Milch und Honig in einer Schüssel und lass alles 10 Minuten quellen. Rühre den griechischen Joghurt und das Vanilleextrakt ein.

Hebe das abgekühlte Erdbeer-Rhabarber-Püree unter.

Fülle die Mischung in Gläser oder einen Thermobecher für unterwegs 🛒 und stelle den Pudding für mindestens 4 Stunden kühl.

Garniere den fertigen Erdbeer-Rhabarber-Chiapudding mit den restlichen Erdbeeren und serviere ihn.

