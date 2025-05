Kuchen auf die Hand: Erdbeer-Rhabarber-Muffins

Ob in Marmeladen, in Desserts oder Getränken: Erdbeeren und Rhabarber sind zusammen eine äußerst beliebte Kombination, die in vielen Rezepten zu finden ist. Kein Wunder, die süßen Beeren und das leicht säuerliche Gemüse harmonieren perfekt miteinander. Auch wir sind Fans und backen heute Erdbeer-Rhabarber-Muffins.

Einfaches Rezept für Erdbeer-Rhabarber-Muffins

Der Frühling ist die Zeit für Erdbeeren und Rhabarber. Zusammen ergeben sie ein köstliches Geschmacks-Duo. Frühling ist aber auch die Zeit der ersten Grill-Partys und Picknicks. Bist du eingeladen und weißt nicht, was du mitbringen möchtest, dann sind diese handlichen Erdbeer-Rhabarber-Muffins genau richtig. Die lassen sich leicht transportieren und haben genau die richtige Portionsgröße.

Muffins sind kleine Kuchen, die schnell und ohne großen Aufwand zubereitet werden können. Unsere Erdbeer-Rhabarber-Muffins benötigen daher nicht viel Zeit und sind im Nu fertig. Für 12 Küchlein benötigst du frische Erdbeeren und Rhabarber, Öl, Zucker, ein Ei, Mehl und Naturjoghurt.

Der Joghurt sorgt dafür, dass der Teig schön saftig wird und die Muffins eine frische Note erhalten. Auch das verwendete Pflanzenöl trägt dazu bei, dass der Teig beim Backen nicht zu trocken wird. Achte darauf, ein geschmacksneutrales Öl wie Raps- oder Sonnenblumenöl zu verwenden.

Wer gerne backt, wird Muffins sicher lieben. Die Zubereitung dieser kleinen Kuchen ist meist nicht aufwendig und während sie im Ofen backen, hast du Zeit, dich um andere Dinge zu kümmern. Unsere Erdbeer-Rhabarber-Muffins brauchen im Ofen eine knappe halbe Stunde, das Anrühren des Teigs dauert sogar nur 20 Minuten. Worauf wartest du noch?

