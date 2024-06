Erdbeer-Risotto: Risotto alle fragole ist die perfekte Kombi aus süß und salzig

Wir lieben Erdbeeren und ein cremiges Risotto. Warum nicht mal beides miteinander zu einem leckeren Erdbeer-Risotto verbinden? Die auf den ersten Blick ungewöhnliche Kombination überrascht mit einer Mischung aus süßen Beeren und würzigem Parmesan. In Italien ist das Risotto alle fragole, wie es dort genannt wird, ein echter Klassiker.

Schmeckt an warmen Tagen besonders gut: Erdbeer-Risotto

An heißen Sommertagen sollte das Mittag- oder Abendessen aus möglichst leichten Zutaten bestehen. Soll es trotzdem eine warme Mahlzeit sein, dann ist ein cremiges Risotto eine gute Wahl. So wie dieses Erdbeer-Risotto, das dank der roten Beeren eine fruchtige Note bekommt.

In unserem Erdbeer-Risotto sind die Früchte ganz klar die Stars. Sie verleihen dem Gericht einerseits ein besonderes Aroma und bringen andererseits auch Farbe auf den Teller. Neben den Beeren benötigst du alle klassischen Risotto-Zutaten. Dazu gehören der passende Reis, Parmesan, Weißwein, Gemüsebrühe und Butter. Fangen wir an!

Bereite die Erdbeeren vor, indem du sie wäschst und in kleine Stücke schneidest. Schneide die Schalotten ebenfalls klein und dünste sie mit dem Reis zusammen glasig in heißem Olivenöl an. Danach wird mit dem Wein abgelöscht. Gib die Hälfte der Erdbeeren und nach und nach unter ständigem Rühren die Brühe hinzu, bis der Reis gar und die Konsistenz des Risottos schlotzig ist. Nun fügst du die restlichen Erdbeeren, die Butter und den Parmesan hinzu und lässt alles gut durchziehen, bevor du das Risotto, mit ein paar Erdbeeren garniert, servieren kannst.

Genieße das Erdbeer-Risotto entweder als Hauptmahlzeit oder als Beilage. Weitere Risotto-Kreationen kannst du bei Leckerschmecker entdecken. Lass dir dieses Lachs-Risotto, ein leichtes Spargel-Risotto mit Erbsen oder ein klassisches Risotto alla Milanese schmecken.