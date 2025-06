Diese Erdbeer-Streusel-Cookies sind einfach zu lecker

Bist du auch so ein Süßmäulchen wie ich? Ob nach dem Essen oder zwischendurch – ich nasche einfach zu gern Kekse, Schoki oder Fruchtgummi. Hauptsache, es ist süß. Als ich neulich das Rezept für Erdbeer-Streusel-Cookies entdeckt habe, war ich ganz begeistert und musste sie gleich ausprobieren. Natürlich teile ich das Rezept auch gleich mit dir.

Erdbeer-Streusel-Cookies zum Selbermachen

Endlich gibt es sie wieder: frische Erdbeeren vom Feld oder aus dem eigenen Garten. Die roten Früchte sind reich an den Vitaminen C, B1, B2 und Karotin. Sie enthalten sogar mehr Vitamin C als Zitronen oder Orangen. Die erste Gartenerdbeere wurde in Deutschland erstmals Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet. Lange Zeit davor kannte und schätzte man ihre aromatische „kleine“ Schwester, die Walderdbeere. Schon die Menschen in der Steinzeit sammelten sie. Heutzutage gehören Erdbeeren zum beliebtesten Obst und werden pur, gezuckert oder in Gebäcken gegessen.

Für die Erdbeer-Streusel-Cookies rührst du einen einfachen Teig an. Aus ihm formst du kleine Kugeln, die du auf einem Blech mit Backpapier platzierst und platt drückst. Obendrauf gibst du etwas Erdbeerkonfitüre und klein geschnittene Erdbeeren. Zum Schluss kommen die Streusel obendrauf und die Cookies werden im Ofen gebacken. Streue noch etwas Puderzucker drüber und genieße sie leicht warm.

Probierst du diese Erdbeer-Streusel-Cookies einmal aus, wirst du verstehen, warum ich sie so liebe. Mmh, sind die lecker!

Für alle Naschkatzen haben wir bei Leckerschmecker noch mehr Keksrezepte. Backe dir die Chocolate Chip Cookies mit dreierlei Schokolade oder unsere Crumbl Cookies mit Apfel. Lecker und würzig sind die Cheddar-Basilikum-Cookies mit Chili.

Erdbeer-Streusel-Cookies Anke 4.07 ( 293 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 120 g weiche Butter

100 g Zucker

1 TL Vanillezucker

200 g Mehl

1 Prise Salz Für die Streusel: 60 g Mehl

40 g Zucker

40 g Butter kalt Außerdem: 1 große Handvoll Erdbeeren

100 g Erdbeerkonfitüre

Puderzucker Zubereitung Schlage Butter und Zucker mit Hilfe einer Küchenmaschine 🛒 oder einem Handrührgerät schaumig. Füge den Vanillezucker hinzu.

Mische Mehl, Backpulver und Salz und gib sie zum Teig. Vermenge alles zu einem glatten Teig. Wickle diesen danach in Folie ein und lass ihn 15-20 Minuten im Kühlschrank ruhen.

Vermenge Mehl, Zucker und kalte Butter mit deinen Fingern oder einer Gabel, bis krümelige Streusel entstehen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Forme aus dem Teig kleine Kugeln (ca. 3 cm Durchmesser). Lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und drücke jede Kugel platt. Nimm deine Handfläche oder ein Glas dafür.

Gib auf jeden Keks etwas Erdbeermarmelade und ein paar frische Erdbeerstückchen.

Streue die Streusel großzügig über die Cookies und backe sie für 12-15 Minuten, bis die Ränder leicht goldbraun sind. Lass sie auf dem Blech kurz abkühlen, lege sie dann auf ein Gitter und streue etwas Puderzucker darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.