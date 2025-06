Erdbeerbowle: fruchtige Erfrischung im Sommer

Erdbeerbowle ist ein echter Klassiker unter den Sommergetränken. Sie darf auf keiner Outdoor-Party fehlen und kommt bei jedem gut an. Mit ihrer fruchtigen Süße und ihrem spritzigen Charakter ist sie das ideale Getränk für heiße Tage. Schnell und einfach zubereitet, bringt die Erdbeerbowle Sommerstimmung in jedes Glas.

Der Geschmack des Sommers: leckere Erdbeerbowle

Für die Zubereitung von Erdbeerbowle benötigst du frische Erdbeeren, einen trockenen Weißwein, Sekt, etwas Zucker und Minze. Optional kannst du das Rezept mit Zitronen- oder Limettenscheiben verfeinern, um zusätzliche Frische zu erzielen.

Du kannst die Bowle ruhig schon am Vortag zubereiten, so kann sie im Kühlschrank richtig durchziehen. Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in Scheiben oder Würfel. Bestreue sie danach mit Zucker und lass sie 15 Minuten ziehen.

Anschließend gießt du sie mit Weißwein auf und lässt sie für einige Stunden im Kühlschrank ziehen. Fülle sie kurz vor dem Servieren mit Sekt und weiterem Weißwein auf. Garniere sie zum Schluss mit frischen Minzblättern. Damit sie schön kalt bleibt, dürfen Eiswürfel nicht fehlen.

Kennst du Kalte Ente? Das ist eine frische, spritzige Zitronen-Bowle, die in Deutschland fast schon Kultstatus erreicht hat. Perfekt für deine nächste Garten- oder Grillparty sind auch die Aperol-Bowle oder die süße Sommerbowle mit Melone.

Wollen auch Kinder einen Schluck von der Bowle abbekommen, verwende alkoholfreien Weißwein oder Fruchtsaft und gieße die Erdbeerbowle mit Sprudelwasser anstatt Sekt auf.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Bowle ist nicht nur erfrischend, sondern auch optisch ein echter Hingucker. Deine Gäste werden von der fruchtigen Frische und der leichten Süße der Erdbeerbowle begeistert sein.

Erdbeerbowle Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 10 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg frische und reife Erdbeeren

50 g Zucker

2 l Weißwein trocken

2 Stiele Minze

1,5 l Sekt trocken, kalt

Eiswürfel nach Belieben Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in Scheiben oder Stücke.

Gib sie in einen Bowletopf 🛒 und überstreue sie mit Zucker. Lass sie 15 Minuten ziehen.

Gieße die Beeren mit 1 l Weißwein auf und stelle sie für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank.

Wasche die Minze und zupfe die Blätter von den Stielen.

Gieße die Erdbeerbowle mit dem restlichen Wein sowie Sekt auf.

Fülle Eiswürfel und Minze hinein.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.