Erdbeerbutter: fruchtiger Genuss zum Frühstück

Erdbeerbutter? Vielleicht reibst du dir gerade verwundert die Augen. Aber nein, du hast richtig gelesen. Heute bereiten wir aus Butter einmal einen süßen Aufstrich zu. Und da die Saison der kleinen, roten Früchte in den Startlöchern steht, sind sie der Star unseres cremig-süßen Aufstrichs.

Erdbeerbutter: unbedingt probieren!

Wie wäre es mit ein bisschen Sommer auf dem Brot? Dann ist eine Erdbeerbutter einfach der perfekte Aufstrich zum Frühstück. Er schmeckt süß, frisch und fruchtig. Und auch optisch gibt es dank der leuchtend pinken Farbe sowieso eine zehn von zehn im Ranking der besten Brotaufstriche.

Eine Butter mit Erdbeeren ist in der warmen Jahreszeit eine tolle Idee, das Brot oder Brötchen am Morgen in einen sommerlichen Genuss zu verwandeln. Gleichzeitig ist sie eine tolle Alternative zu Schokocreme, Marmelade und Co. Das Beste: Du brauchst gerade einmal eine Handvoll Zutaten. Neben weicher Butter sind dies natürlich frische Erdbeeren, etwas Zitronensaft, Vanilleextrakt und eine Prise Salz.

Für die Zubereitung ist es wichtig, dass die Butter möglichst weich ist, damit du sie gut verarbeiten kannst. Nimm sie daher rechtzeitig aus dem Kühlschrank. Die Erdbeeren wäschst du gründlich, entfernst das Grün und schneidest sie in kleine Stücke. Alternativ kannst du sie auch grob pürieren. Anschließend verrührst du alle Zutaten miteinander und füllst deine Erdbeerbutter ab.

Erdbeerbutter kann noch mehr als nur ein süßer Brotaufstrich sein. Stell dir vor, du hast Appetit auf Kuchen, aber keine Lust zu backen und einfach einen kaufen, kommt ebenfalls nicht infrage. Dann könntest du zum Beispiel zwei Butterkekse mit Erdbeerbutter bestreichen und zusammengeklappt in ein süß-cremiges Keks-Sandwich verwandeln. Auch als Verzierung für Kuchen, Torten oder Muffins ist die Butter eine schnelle Alternative zu aufwendig hergestellten Cremes.

Wir lieben Abwechslung auf unserem Frühstücksbrot. Daher sind wir große Fans von schnell zubereiteten Aufstrichen und Dips wie etwa von diesem Hüttenkäse-Radieschen-Aufstrich oder diesem Zucchini-Aufstrich. Für süße Momente empfehlen wir einen selbst gemachten Löwenzahnhonig.

Erdbeerbutter Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 100 g frische, reife Erdbeeren

100 g weiche Butter

1 TL Zitronensaft

1/2 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz Zubereitung Wasche die Erdbeeren gründlich, entferne das Grün und schneide sie in kleine Stücke.

Zerdrücke die Erdbeeren mit einer Gabel oder püriere sie grob, je nach Geschmack.

Gib die weiche Butter in eine Schüssel. Füge Erdbeeren, Zitronensaft, Vanilleextrakt 🛒 und Salz hinzu.

Verrühre alles gründlich zu einer gleichmäßigen Masse.

Fülle die fertige Erdbeerbutter in ein sauberes, verschließbares Glas und stelle sie mindestens 30 Minuten zum Festwerden in den Kühlschrank.

