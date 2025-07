Warum man das Erdbeergrün nicht wegwerfen sollte

Hast du schon mal den grünen Strunk der Erdbeeren mitgegessen? Ich noch nie. Der landete bei mir bisher immer in der Biotonne. Denn mal ehrlich, besonders gut schmeckt der nun nicht gerade und hart ist er auch noch. Doch in letzter Zeit stolpere ich immer öfter über Beiträge, in denen aus dem Grün der Erdbeeren noch etwas zubereitet wird. Aber ist dies einfach so möglich und was kann man damit noch anstellen? Wir haben Tipps!

Wie gesund ist das Grün der Erdbeeren überhaupt?

Das Schönste am Sommer sind immer noch die Erdbeeren. Die versüßen uns in Form von einer leckeren Eiscreme, einer Marmelade oder einem Kuchen so manch heißen Tag und versorgen uns zudem ganz nebenbei noch mit viel Vitamin C, Kalium, Eisen, Magnesium und Folsäure. Was bei der Zubereitung von Erdbeerkuchen und Co. meist wenig Beachtung findet, ist der grüne Strunk, der einfach entfernt und entsorgt wird. Doch bei immer mehr Menschen landet der nicht in der Biotonne, sondern wird entweder mitgegessen oder weiterverarbeitet. Kann das schmecken?

Auch wenn man es immer noch liest: Das Grün der Erdbeere ist nicht giftig und kann bedenkenlos mitgegessen werden. Es enthält wie die Erdbeeren selbst viel Vitamin C und zudem noch entzündungshemmende Gerbstoffe sowie wertvolle Antioxidantien.

Zero-Waste in der Küche: Erdbeergrün verarbeiten

Wer das Grün der Erdbeeren verarbeiten oder mitessen möchte, sollte darauf achten, ausschließlich Erdbeeren aus Bio-Anbau zu verwenden. Die Früchte werden nicht gespritzt und enthalten so auch keine giftigen Stoffe, die du durch den Verzehr mit aufnehmen würdest. Wasche die Erdbeeren jedoch trotzdem gründlich.

Aber was kann man mit dem Strunk denn nun anfangen? Zubereiten lässt sich daraus zum Beispiel ein Tee, der vor allem bei Gelenkschmerzen helfen soll, die Beschwerden zu lindern.

Schneide dafür großzügig den Strunk der gewaschenen Erdbeeren ab, dabei darf ruhig noch etwas Fruchtfleisch dranbleiben, gib einen gehäuften Teelöffel davon in eine Tasse und übergieße alles mit 250 Milliliter etwa 80 Grad heißem Wasser. Lass den Tee anschließend knapp zehn Minuten ziehen, seihe die Blätter ab und genießen. Wenn du magst, kannst du für ein frisches Aroma noch etwas frische Minze dazu geben.

Übrigens: Wenn du unter einem unruhigen Magen oder Durchfall leidest, können die Gerbstoffe im Erdbeergrün-Tee die gereizten Schleimhäute ebenfalls beruhigen.

Von Tee bis Essig: vielseitiger Einsatz von Erdbeergrün

Aber aus Erdbeergrün lässt sich nicht nur ein Tee zubereiten. Ein toller Tipp ist außerdem ein Essig aus dem vermeintlichen Abfall herzustellen. Hierfür schneidest du das Grün der Früchte ebenfalls so ab, das ein bisschen Fruchtfleisch mit dranbleibt. Gib die Abschnitte dann in eine Schüssel und zerstampfe sie mit einem Holzlöffel oder einem Mörser 🛒.

Danach gibst du die zerdrückten Blätter mit etwas Weißweinessig 🛒 in eine Pfanne und lässt alles rund zwei Minuten köcheln. Seihe den Sud ab, lass ihn abkühlen und verfeinere damit zum Beispiel das Dressing deines Salates. Oder probiere das Grün mal in deinem Erdbeer-Smoothie zu verarbeiten.

Gib dafür die ganzen Früchte inklusive Strunk in den Mixer und püriere alles gut durch. Probiere es doch einfach aus, wenn du das nächste Mal Erdbeeren kaufst.

