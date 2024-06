Schneide den Blätterteig längs in 12 gleichbreite Streifen.

Um die Papierrohlinge herzustellen, schlage ein kleines Stück Schreibpapier (Größe: etwa DIN A6) in Backpapier ein. Rolle die beiden Papiere zusammen und schlage die überstehenden Ränder des Backpapiers an beiden Enden nach innen ein. Um diese Papierzylinder wickelst du je zwei Teigstreifen. Achte darauf, dass sich der Teig etwas überlappt. Er sollte wie eine Spirale aussehen.

