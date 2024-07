No-bake-Kuchen: Erdbeerwaffeltorte aus dem Pappkarton

Erdbeeren und Sommer gehören einfach zusammen. Doch so langsam neigt sich die Saison der roten und süßen Beeren dem Ende entgehen. Bevor sich unser Lieblingsobst aus dem Regal verabschiedet, nutzen wir die Erdbeerzeit noch einmal aus und gönnen uns eine leckere Erdbeerwaffeltorte. Für deren Zubereitung brauchst du nicht einmal den Backofen anzuheizen. Besser geht es nicht.

Erdbeerwaffeltorte ohne Ofen

Was wäre ein fauler Sonntagnachmittag im Sommer ohne einen leckeren Kuchen? Aber bei den warmen Temperaturen auch noch den Backofen anzuheizen, klingt weniger verlockend. Es gibt aber eine Lösung und die lautet No-bake-Kuchen. Unsere Erdbeerwaffeltorte gehört dazu und die Zubereitung ist zum Glück ebenfalls super einfach.

Für die Torte brauchst du jede Menge Frischeiwaffeln, insgesamt 24 Stück. Dazu kommen noch Erdbeeren (möglichst große Exemplare), geschlagene Sahne sowie Karamellsoße und Zartbitterschokolade.

Zubereitet wird der Kuchen in einem ausgedienten rechteckigen Pappkarton. Schlage diesen mit Backpapier aus und belege den Boden mit den Waffeln. Streiche dann eine Schicht geschlagene Sahne darüber und lege ringsherum an den Rand in zwei Hälften geteilte Erdbeeren mit der Schnittfläche nach außen. Bedecke die Erdbeeren wieder mit Sahne.

In die Mitte der Torte raspelst du die Zartbitterschokolade und träufle dann eine Schicht Karamellsoße darüber. Nun kommen eine weitere Schicht Sahne und zum Abschluss noch einmal Waffeln obendrauf. Streue etwas Puderzucker über die Waffeln und verziere die Waffeltorte mit Sahneklecksen, die du mit je einer halben Erdbeere dekorierst. Damit die Torte beim Schneiden nicht direkt wieder auseinanderfällt, stellst du ihn zum Festwerden noch für eine Stunde in den Kühlschrank.

