Cremig, luftig, zum Verlieben: dieses Mousse willst du immer wieder essen

Die Welt der Desserts ist schier endlos, was besonders Naschkatzen immer wieder glücklich stimmt. Einer meiner liebsten Nachtische ist ohne Frage ein süßes, cremig-luftiges Mousse. Doch statt den Klassikern zaubern wir heute einmal ein unschlagbares Erdnussbutter-Mousse.

Erdnussbutter-Mousse: ein neuer Twist für einen beliebten Klassiker

Die bekannteste Art dieser Nachspeise ist ohne Frage die Mousse au Chocolat. Von den schaumigen, crèmeartigen Desserts ist sie garantiert die Variante, über die die meisten irgendwann in ihrem Leben stolpern. Sei es, sie einfach zu genießen oder sie selbst zu zaubern.

Vielleicht hast du auch schon eine weiße Mousse au Chocolat probiert oder hast dich mal an einer Vanille-Mousse versucht. Doch heute probieren wir einmal etwas Neues mit einer Erdnussbutter-Mousse. Ein kinderleichter und umso köstlicherer Nachtisch.

Die Zubereitung für diese Süßspeise könnte wirklich nicht einfacher sein. Am wichtigsten sind ein wenig Gefühl, wie lange die Sahne aufgeschlagen werden muss und anschließend etwas Geduld, wenn die Mousse im Kühlschrank fest wird. Abseits davon dauert die Vorbereitung gerade einmal eine Viertelstunde. Klingt gut? Dann leg gleich los und freue dich auf dein köstliches Dessert.

Die gesamte Arbeit liegt gerade einmal in zwei kinderleichten Arbeitsschritten. Erst mixt du alle Zutaten für eine Erdnusscreme als Grundlage zusammen. Anschließend wird die Sahne steif geschlagen, bevor du beides vorsichtig miteinander vermengst und dann zum Durchziehen in den Kühlschrank stellst. Probiere es gleich aus und lass es dir schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du jeden Tag neue Rezepte für jede Situation. Wenn du weitere Desserts probieren möchtest, dann schaue dir einmal unser Schokomousse aus nur 2 Zutaten an. Eine weiße Mousse au Chocolat mit Zimt passt besonders gut in die kalte Jahreszeit. Ein weiterer unwiderstehlicher Nachtisch ist unsere Karamell-Mousse.

Erdnussbutter-Mousse Dominique Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g griechischer Joghurt

100 g Frischkäse

175 g Erdnussbutter

20 g Zucker

1 Prise Salz

200 g Schlagsahne

8 g Sahnesteif

1 TL Vanilleextrakt z.B. online hier 🛒 verfügbar

2 EL gesalzene Erdnüsse

2 EL weiße Kuvertüre Zubereitung Gib Joghurt, Frischkäse, Erdnussbutter, Zucker und eine Prise Salz in eine Rührschüssel. Schlage alles für 2-3 Minuten cremig, bis eine glatte Masse entsteht. Gieße Sahne in ein separates Gefäß und schlage sie mit Sahnesteif und Vanilleextrakt steif, bis sie stabil, aber immer noch cremig ist. Tipp: Greife am besten zu einem : Greife am besten zu einem Handmixer 🛒 dafür. Hebe die geschlagene Sahne vorsichtig mit einem Spatel unter die Erdnusscreme, bis eine luftige Mousse entsteht, ohne dass die Masse zusammenfällt. Fülle die Mousse in Dessertgläser und stelle sie für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank. Hacke währenddessen die Erdnüsse und die weiße Kuvertüre fein. Bestreue die gekühlte Erdnussbutter-Mousse kurz vor dem Servieren mit den gehackten Erdnüssen und der Kuvertüre.

