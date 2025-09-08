Diese Erdnussbutter-Quinoa-Riegel sind dein neuer Lieblingssnack

Snackriegel aus dem Supermarkt enthalten oft viel Zucker und eine lange Liste von Zutaten. Besser ist es, sie zu Hause selbst zu machen. So weiß man, was drin ist. Für die süßen Erdnussbutter-Quinoa-Riegel werden nur wenige Zutaten benötigt. Die Masse wird in eine Form gefüllt und muss anschließend fest werden. Das Ergebnis sind knusprige, nährstoffreiche Riegel, die sich perfekt als Snack für unterwegs, nach dem Sport oder als gesunde Nascherei für zwischendurch eignen.

Erdnussbutter-Quinoa-Riegel: einfach zu Hause selber machen

Quinoa stammt ursprünglich aus den Anden Südamerikas, wo die Inka-Völker sie bereits vor über 5000 Jahren kultivierten. Die kleinen, runden Samen galten als heilig und dienten als Grundnahrungsmittel in den kargen Höhenlagen. Heute erobert Quinoa Küchen weltweit, denn sie enthält alle neun essenziellen Aminosäuren, was sie zu einem „vollständigen Protein“ macht.

Ein vollständiges Protein enthält alle neun essenziellen Aminosäuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann und die er über die Nahrung aufnehmen muss. Zu den Lebensmitteln, die vollständige Proteine liefern, zählen tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte sowie einige pflanzliche Lebensmittel wie Soja und eben Quinoa.

In Kombination mit Erdnussbutter und einer Schokoglasur aus Zartbitterschokolade entstehen leckere Riegel, die perfekt als Snack oder bei Heißhunger auf Süßes sind.

Wenn dir diese Erdnussbutter-Quinoa-Riegel geschmeckt haben, probiere auch unsere salzig-süßen Nussriegel für den perfekten Sweet-and-Salty-Kick. Für Schokoliebhaber empfehlen wir die Schoko-Haferflocken-Riegel mit Erdnussbutter. Oder entdecke unsere fruchtigen Müsliriegel mit Cranberrys, Kürbiskernen und Kokos.

Erdnussbutter-Quinoa-Riegel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 20 Stück Zutaten 1x 2x 3x 625 g gepuffte Quinoa online z.B. hier 🛒

80 g Chiasamen

1/2 Salz

250 g Erdnussbutter ohne Zucker und Salz, online z.B. hier 🛒

125 ml Ahornsirup alternativ Reissirup

150 g Zartbitterschokolade mind. 75 % Zubereitung Vermische Quinoa, Chiasamen und Salz in einer Schüssel.

Lass die Erdnussbutter über einem Wasserbad leicht flüssig werden und rühre den Ahornsirup unter.

Gib die Masse in die Schüssel mit den trockenen Zutaten und vermenge alles gut miteinander.

Lege eine Brownie- oder Auflaufform mit Backpapier aus und fülle den Teig hinein.

Streiche ihn mit nassen Händen glatte oder lege Backpapier auf und streiche die Masse mit einem flachen Gegenstand glatt. Entferne das Backpapier dann wieder.

Stelle die Form in den Kühlschrank oder Tiefkühler.

Schmilz derweil die Schokolade über dem Wasserbad und verstreiche sie anschließend auf der Masse.

Stelle alles erneut in den Kühlschrank oder Tiefkühler und lass es für mindestens eine Stunde kalt werden.

Schneide die Masse in rund 20 Riegel, wenn sie schön fest ist.

