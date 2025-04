Espresso-Fudge: DIY-Geschenk zu Ostern

Schokoladen-Osterhasen oder Schoko-Eier sind die Klassiker im Osternest. Aber wie wäre es in diesem Jahr mal mit etwas Abwechslung bei der Eiersuche? Espresso-Fudge zum Beispiel lässt sich gut in der eigenen Küche selber machen und ist hübsch verpackt ein tolles Geschenk zu Ostern.

So einfach gelingt Espresso-Fudge in der eigenen Küche

Keine Lust auf die ewig gleichen Geschenke zu Ostern? Dann überrasche deine Liebsten in diesem Jahr doch mal mit selbst gemachtem Espresso-Fudge. Diese Süßigkeit gelingt auch ohne Profi-Kenntnisse in der Küche und kommt garantiert gut an.

Für die Zubereitung brauchst du auch keine spezielle Ausrüstung, nur einen Topf, eine hitzebeständige Schale, eine Form und ein wenig Geduld beim Abkühlen. Fehlen nur noch die richtigen Zutaten wie Zartbitterschokolade mit einem Kakaogehalt von mindesten 70 Prozent, gezuckerte Kondensmilch, Instant-Espressopulver, Vanilleextrakt, Kakaopulver und ein paar gehackte Walnüsse, die für eine knackige Note sorgen.

Wenn du keine Walnüsse magst, nimm stattdessen gehackte Haselnusskerne oder lass sie ganz weg. Du kannst den Fudge aber auch mit anderen Zutaten verfeinern. Streue zum Beispiel ein wenig Meersalzflocken obendrüber, das bringt einen spannenden Kontrast zu der dunklen Schokolade. Du kannst auch klein gehackte, schokolierte Kaffeebohnen in die Masse mischen oder statt dunkler Schokolade eine weiße, mildere Schokolade verwenden.

Damit der Fudge eine schöne gleichmäßige Form bekommt, empfehlen wir, ihn in einer quadratischen Form von etwa 20 mal 20 Zentimetern fest werden zu lassen. Lege die Form zuvor mit Backpapier aus. Das erspart dir später aufwendiges Putzen. Dann gießt du die flüssige Masse hinein und lässt alles abgedeckt für mindestens drei Stunden im Kühlschrank fest werden. Anschließend musst du alles nur noch mit Kakaopulver bestäuben, in gleichmäßige Würfel schneiden, unbedingt mindestens einen Fudge probieren und den Rest hübsch verpacken.

Espresso-Fudge Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit: 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 25 Stück Zutaten 1x 2x 3x 300 g Zartbitterschokolade mind. 70 %, online zum Beispiel hier 🛒

200 ml Kondensmilch gezuckert

1 TL Instant-Espressopulver

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

50 g gehackte Walnüsse optional

1 EL Kakaopulver optional Zubereitung Lege eine quadratische Form (ca. 20 × 20 cm) mit Backpapier aus.

Hacke die Schokolade grob und gib sie mit der gezuckerten Kondensmilch in eine hitzebeständige Schüssel.

Erhitze etwas Wasser in einem kleinen Topf und setze die Schüssel mit der Schokolade und der Kondensmilch darauf.

Rühre die Mischung langsam, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist und eine glatte Masse entsteht.

Gib den Espresso, das Vanilleextrakt sowie die Prise Salz dazu und vermische alles gründlich miteinander. Wenn du magst, dann rühre die gehackten Walnüsse ebenfalls unter.

Gieße die Masse in die vorbereitete Form und streiche sie glatt.

Lasse den Fudge bei Raumtemperatur etwas abkühlen, dann stelle ihn für mindestens 3 Stunden abgedeckt in den Kühlschrank.

Schneide den festen Fudge in kleine Würfel, bestreue alles mit etwas Kakaopulver und verpacke ihn als Geschenk oder bewahre ihn luftdicht verpackt auf.

