Gönn dir was Feines: So backst du dir das Beste aus Kaffee und Kuchen in Einem

Ich liebe Kaffee. Ich liebe Kuchen. Und ich liebe, wenn beides zusammenkommt – so wie bei diesem Espresso-Joghurt-Kuchen. Der Teig ist herrlich saftig, die Espressonoten geben ihm das gewisse Etwas, und die Mascarpone-Creme macht ihn einfach unwiderstehlich. Egal, ob du ihn für Freunde, Familie oder ganz allein für dich machst: Du wirst ihn immer wieder machen!

Rezept für Espresso-Joghurt-Kuchen mit Mascarpone-Creme

Nichts geht über einfache Kuchenrezepte, die dennoch im Geschmack überragen. Vor allem die Kombination aus Kaffee und Kuchen ist für mich der Himmel auf Erden. Wenn es nach mir ginge, würde ich mir jeden Tag ein großes Stück eines süßen Gebäcks mit einer frisch gebrühten Tasse des Koffeingebräus gönnen. Aber Moment mal, das kann ich ja! Einer der Vorteile am Erwachsensein. Und weil ich den Geschmack von Kaffee so sehr liebe, kommt er heute sogar auch noch in den Kuchen. Wir backen nämlich einen Espresso-Joghurt-Kuchen!

Jetzt fragst du dich vielleicht: „Warum Joghurt? Reichen nicht einfach Butter und Milch?“ Nein, reichen sie nicht! Der griechische Joghurt in deinem Kuchen ist tatsächlich der Star hinter der fluffigen, saftigen Konsistenz. Er bringt Feuchtigkeit in den Teig und macht ihn wunderbar weich. Er verhindert auch, dass der Kuchen trocken wird, selbst wenn er ein paar Tage steht (falls er überhaupt so lange überlebt).

Die natürliche Säure des Joghurts hebt zudem den Geschmack des Kuchens an. Sie harmoniert fantastisch mit der herben Note des Espressos und zaubert eine nicht zu süße, perfekt ausbalancierte Geschmacksrichtung.

Getoppt wird der Espresso-Joghurt-Kuchen mit einer Mascarpone-Creme, die mit etwas Espresso verfeinert wird. Wer es zusätzlich etwas schokoladig mag, gibt gehackte Zartbitterschokolade darüber. Genauso gut machen sich aber auch geröstete Mandelsplitter oder eine Prise Zimt.

Falls die Mascarpone-Creme nicht so dein Ding ist – kein Problem! Es gibt jede Menge Alternativen, um deinen Kuchen aufzupeppen. Ganz schlicht: Puderzucker. Einfach über den abgekühlten Kuchen stäuben, und du hast eine minimalistische, aber immer funktionierende Variante.

Du stehst nicht nur auf Kaffee und Kuchen, sondern kannst gar nicht genug von Kaffee im Kuchen bekommen, dann solltest du auf alle Fälle unseren saftigen und schokoladigen Mokka-Kuchen nachbacken. Dieser Kaffee-Nuss-Kuchen ist ebenfalls eine himmlische Köstlichkeit! Oder verwöhne deine Liebsten mit einem Amaretto-Kuchen beim nächsten Kaffeekränzchen. Mehr leckere Kuchenrezepte kann dir unser Koch-Bot vorschlagen. Probier’s aus und frag ihn!

Espresso-Joghurt-Kuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (22 cm, gibt's online, z.B. diese hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Vanilleschote gibt's online, z.B. hier 🛒

100 griechischer Joghurt

150 g Agavendicksaft

45 ml Milch

2 Eier

1 EL Instant-Espressopulver

80 g Butter

200 g Mandelmehl gibt's online, z.B. hier 🛒

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 Prise Salz Für das Topping: 250 g Mascarpone

100 g Puderzucker

2 EL Espresso abgekühlt

150 g Zartbitterschokolade fein gehackt (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor und lege eine Backform mit Backpapier aus oder fette sie ein.

Kratze das Mark der Vanilleschote aus. Verrühre den griechischen Joghurt, den Agavendicksaft, die Milch, die Eier sowie das Espressopulver und das Vanillemark in einer großen Rührschüssel zu einer glatten Masse.

Schmilz und bräune die Butter langsam in einem kleinen Topf, bis sie schäumt und ein leicht nussiges Aroma bekommt. Stell die Butter zum Abkühlen beiseite.

Vermische Mandelmehl, Backpulver, Natron und die Prise Salz in einer separaten Schüssel. Siebe die Mischung langsam in die flüssigen Zutaten und rühre, bis ein homogener Teig entsteht. Rühre nun vorsichtig die gebräunte Butter unter.

Fülle den Teig in die vorbereitete Backform und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Kuchen für ca. 35–40 Minuten im vorgeheizten Ofen, bis er goldbraun ist und ein Zahnstocher sauber herauskommt.

Lass den Kuchen in der Form kurz abkühlen, bevor du ihn auf ein Kuchengitter stürzt und vollständig erkalten lässt.

Verrühre derweil die Mascarpone mit dem Puderzucker in einer Schüssel zu einer cremigen Masse.

Rühre den gekühlten Espresso langsam unter, bis die Creme schön geschmeidig ist. Stelle sie für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank, damit sie leicht fest wird.

Verteile die Mascarpone-Creme gleichmäßig auf dem vollständig ausgekühlten Kuchen. Falls gewünscht, bestreue das Ganze mit etwas gehackter Zartbitterschokolade.

